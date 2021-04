Real Madrid, Rekordsieger der Champions League, will nicht mehr in der Champions League spielen.

Von Johannes Aumüller

Als die Fußballwelt zum bisher letzten Mal eine so gigantische Erschütterung erlebte, lag das am Eingreifen der Justiz. Im Frühjahr 2015 machten sich Strafermittler der USA und der Schweiz endlich daran, sich intensiver um die jahrelangen kriminellen Machenschaften im globalen Fußball zu kümmern. Zahlreiche Funktionäre verloren ihr Amt, angefangen bei Sepp Blatter, dem Präsidenten des Weltverbandes Fifa. Und zahlreiche Skandale flogen auf, bis hin zur Millionen-Affäre um die deutsche WM 2006.

Nun erlebt die Fußballwelt wieder eine gigantische Erschütterung. Aber diesmal liegt es nicht an der Justiz (wenngleich so vieles in der Fußballwelt bis heute anrüchig ist und bei einigen Protagonisten die Verlinkungen in die traditionelle Sumpfwelt offensichtlich sind). Diesmal kommt das Beben aus dem Fußball selbst, im ewigen Streben nach Geld und noch mehr Geld, nach Macht und noch mehr Macht. Und wahrscheinlich sind die Folgen dieser Erschütterung noch gravierender als vor sechs Jahren, weil sie noch direkter den Fußballsport als solchen betreffen könnten.

Dieser Vorstoß ist besonders dreist

In der Nacht zum Montag bestätigten zwölf europäische Top-Klubs, dass sie eine Superliga gründen wollen, von Manchester City bis Real Madrid, von Juventus Turin bis zum FC Barcelona. Ein Gegen-Wettbewerb zur bewährten Champions League soll das Format sein; sechs englische Vereine sind dabei, drei spanische, drei italienische, weitere sollen folgen. Von den großen Top-Klubs fehlten in dem Papier nur der FC Bayern und Paris Saint-Germain.

Die Gründung einer solchen Superliga mit irrwitzigen Summen als Garantie-Einnahme stand schon jahrelang im Raum. Stets diente das Szenario den Großklubs dazu, Europas Fußball-Verband Uefa unter Druck zu setzen und die Champions League sowie die Verteilung der dort generierten Finanzen weiter nach ihrem Gusto verändern zu können. Dass just an diesem Wochenende ein abtrünniges Dutzend die bisher konkretesten Pläne vorlegt, wirkt besonders dreist: Denn für Montag war die Verabschiedung einer Champions-League-Reform vorgesehen, die den großen Klubs ohnehin schon wieder weit entgegengekommen wäre.

Der neue Plan ist weit mehr als die übliche Drohung, es ist der finale Beweis für den Größenwahn einer abgehobenen Fußball-Elite und zugleich der finale Angriff auf die bewährten Strukturen des Fußballs: auf die Uefa, auf die Champions League, aber insbesondere auch auf die Bedeutung der nationalen Ligen, die jahrzehntelang und zu Recht den Kern des Geschäftes bildeten. Eine Umsetzung dieses Plans würde den Fußball gehörig durchschütteln, mit noch unabsehbaren Konsequenzen auf so ungemein vielen Ebenen. Aber noch ist unklar, wohin dieser Angriff führt.

Die Fans der beteiligten Klubs schäumen

Viel ist jetzt im Fluss, viele Beteiligte versuchen, ihre Interessen durchzusetzen, und viele heikle Fragen sind noch offen, insbesondere auch juristische. Dazu zählt im Kern vor allem, ob es möglich wäre, dass ein Verein sowohl in seiner nationalen Liga als auch in der neuen Superliga antritt - oder ob es zu einem Ausschluss kommen kann, wie die Uefa droht. Und ob sich ein Spieler im Zweifel entscheiden müsste, in irgendeinem Konstrukt namens Superliga mit toll klingenden Namen wie Real oder Juve anzutreten - oder ob er lieber nationaler Meister werden und an einer Weltmeisterschaft teilnehmen will, was ihm als Superliga-Spieler verwehrt bliebe.

Das allgemeine Echo auf die Ankündigung ist ohnehin verheerend. Die Fans insbesondere auch der zwölf beteiligten Klubs schäumen, und selbst die Politik meldete sich zu Wort, vom britischen Premier Boris Johnson bis zum französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron.

Aber eines ist klar: Selbst wenn die Uefa und ihre Verbündeten den Angriff parieren können, werden die Auswirkungen gravierend sein. Nach einer solchen Ankündigung könnten die Klubs von Real bis Juve nicht einfach so wieder an Europas Spitzenfußball mitwirken, als sei nichts geschehen.