Von Juri Auel

Was wichtig ist

CDU wählt neuen Vorsitzenden auf digitalem Parteitag. Merz, Laschet oder Röttgen: Die CDU entscheidet, wer sie - nach zwei Frauen an der Spitze - führen soll. Was unterscheidet die Kandidaten? (SZ Plus) Egal, wer von den Dreien es wird, der neue Chef wird es schwer haben - denn solange Corona das Geschehen bestimmt, bleibt die Kanzlerin das Zentrum der Macht, schreibt Nico Fried. Verfolgen Sie die Debatten und Geschehnisse am Samstag ab 9.30 Uhr im SZ-Liveblog. Am Freitag hat die scheidende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer versöhnliche Abschiedsworte erhalten, Merkel anstehende Machtfragen umschifft - und Söder wollte niemandem die Show stehlen.

Trump verlässt Washington am Morgen vor Bidens Vereidigung. Der abgewählte US-Präsident will Berichten nach auf einem Militärflugplatz eine Abschiedszeremonie halten und dann nach Florida reisen. Vizepräsident Pence gratuliert verspätet seiner Nachfolgerin Harris. Aktuelle Meldungen zur US-Wahl

Trump-Regierung belegt Iran mit weiteren Sanktionen. Die Strafen sollen staatliche iranische Marine-, Luft- und Raumfahrtunternehmen treffen. Außerdem wird der Handel mit bestimmten Metallen strafbewehrt. Zur Meldung

US-Waffenlobby-Organisation NRA meldet taktischen Konkurs an. Die National Rifle Association will ihren Sitz nach Texas verlegen, um sich der Strafverfolgung in New York zu entziehen. Dort ist sie wegen schwerer Untreue angeklagt.

WhatsApp schiebt Einführung der neuen Datenschutzregeln auf. Der Chatdienst reagiert damit auf Kritik und Abwanderung von Nutzern - zumindest ein bisschen. Aus welchen zusätzlichen Gründen die Messenger-App gerade ein Problem hat, erklärt Jannis Brühl.

Die News zum Coronavirus

RKI meldet mehr als 18 000 Neuinfektionen. Das sind etwa 3700 Fälle weniger als am Vortag. Pfizer senkt Liefermenge des Corona-Impfstoffes. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Mehr als zwei Millionen Covid-19-Tote weltweit. Das geht aus der Statistik der Johns-Hopkins-Universität hervor. Mehr dazu im Newsblog. Hinter dieser Zahl verbergen sich auch zwei Millionen Sckicksale. Das ist ihre Geschichte.

Nichts wie raus. In Corona-Zeiten schauen die Städter sehnsüchtig aufs Land, während die Landmenschen den Städtern den Stinkefinger zeigen. Die Geschichte einer Hassliebe. Von Gerhard Matzig (SZ Plus)

Was wichtig wird

Kremlgegner Nawalny will nach Russland zurückkehren. Der 44-Jährige gilt als der prominenteste Gegner des russischen Präsidenten Putin, den er für den Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok auf ihn verantwortlich macht. Der Kremlchef hatte die Vorwürfe des versuchten Mordes zurückgewiesen. Nawalny, der sich in Deutschland erholte, will seinen politischen Kampf gegen Putin fortsetzen. Vor allem will er bei der Parlamentswahl in diesem Jahr das Machtmonopol der Kremlpartei Geeintes Russland brechen.

Nach Megafusion geht ein neuer Autokonzern "Stellantis" an den Markt. Der Opel-Mutterkonzern PSA und Fiat Chrysler werden ein Unternehmen. Damit entsteht der viertgrößte Autohersteller der Welt mit 14 Marken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Etwa 400 000 Menschen sind bei Stellantis beschäftigt. Wie John Elkann, Enkel des legendären Fiat-Patriarchen Gianni Agnelli, die neue Riesenholding in die Zukunft führen soll, schreibt Thomas Fromm.

Frühstücksflocke

So werden Träume wahr. Wie der Bürgermeister des niedersächsischen Cadenberge in seinem Ort ein Herbert-Grönemeyer-Mekka für 700 000 Euro errichten will. Die SZ-Kolumne "Bester Dinge" von Alexander Menden