Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan (links) hat eine neue Bedingung für seine Zustimmung zur Aufnahme Schwedens in die Nato formuliert, im Hintergrund Schwedens Premierminister Ulf Kristersson. Die beiden waren sich im November 2022 in Ankara begegnet.

Am Tag vor dem Gipfel in Vilnius fordert der türkische Präsident, dass für sein Land der Weg in die Europäische Union geebnet werden solle. Dann werde er der Aufnahme Schwedens ins atlantische Bündnis zustimmen.

Von Daniel Brössler und Matthias Kolb, Berlin/München

Vor dem Abflug zum Nato-Gipfel in Vilnius hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan eine neue Bedingung für seine Zustimmung zur Aufnahme Schwedens in das Verteidigungsbündnis formuliert. "Ebnet zunächst den Weg der Türkei in die Europäische Union, danach ebnen wir den Weg für Schweden, so wie wir ihn für Finnland geebnet haben", sagte Erdoğan am Montagmittag. Ungarn und die Türkei sind die einzigen der 31 Nato-Mitglieder, die einer Aufnahme Schwedens noch nicht zugestimmt haben. Die Türkei ist seit 1999 offiziell Beitrittskandidat der EU, die Verhandlungen zur Aufnahme des Landes liegen aber seit Jahren auf Eis.

Erdoğan, der sich am Montagnachmittag in der litauischen Hauptstadt mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Schwedens Premierminister Ulf Kristersson treffen wollte, hatte sein Zögern bisher damit begründet, dass die Regierung in Stockholm nicht hart genug gegen "Terror-Organisationen" vorgehe. So lebten in Schweden türkische Staatsbürger, gegen die in der Türkei ermittelt werde. Es handelt sich größtenteils um Kurden.

Bundesregierung von Erdoğans Bedingung überrascht

Wie die meisten Nato-Partner wurde die Bundesregierung von dem türkischen Vorstoß ziemlich überrascht. Noch kurz vor Erdoğans Pressekonferenz hieß es, man könne sich nicht vorstellen, dass "derart grobmotorische Tit-for-tat-Bedingungen aufgestellt werden". Das englische "tit for tat" entspricht der deutschen Redewendung "Wie du mir, so ich dir". Allerdings sei man in Berlin interessiert an einer "vorwärts gerichteten Agenda - auch zwischen der Europäischen Union und der Türkei".

Am Montagnachmittag warb Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erneut dafür, den im Mai 2022 von der Regierung in Stockholm gestellten Antrag anzunehmen. Dem Beitritt Schwedens in die Allianz stehe, "wenn man Fakten anschaut", nichts mehr entgegen, sagte er nach einem Treffen mit Australiens Premier Anthony Albanese. "Schweden würde sehr perfekt zur Nato passen", betonte Scholz. Positiv sei, dass auch Erdoğan sich die Mitgliedschaft vorstellen könne. Die Frage der EU-Mitgliedschaft der Türkei sei eine, "die damit nicht zusammenhängt", sagte der Kanzler.

Eine erste Andeutung, dass Erdoğan diese Themen sehr wohl verknüpfen will, hatte es am Sonntagabend gegeben. Da telefonierte er eine knappe Stunde lang mit US-Präsident Joe Biden, als dieser mit der Air Force One nach Europa flog. Als Themen nannte Erdoğans PR-Team in einer Presseerklärung neben Schwedens Aufnahmewunsch, der "Position der Ukraine in der Nato" und der von Ankara ersehnten Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen durch die USA nämlich "den Prozess der Türkei für eine EU-Vollmitgliedschaft".

Erdoğan teilte Biden auch mit, dass Schweden zwar durch eine Verschärfung der Terrorgesetze "einige Schritte in die richtige Richtung" getan habe. Allerdings würden diese "zunichtegemacht", weil Anhänger der Kurdenorganisationen PKK und YPG weiter in Schweden demonstrieren und "Terror anpreisen" dürften. Das Weiße Haus fasste das Gespräch anders zusammen. Demnach wollten sich die Präsidenten bemühen, "die bilateralen Beziehungen" wieder zu stärken. Zudem habe Biden Erdoğan seinen "Wunsch" übermittelt, Schweden "so schnell wie möglich" in die Nato aufzunehmen.

Biden und Erdoğan vereinbaren Vier-Augen-Gespräch

Diese Position dürfte der US-Präsident auch in seinem Gespräch mit Erdoğan wiederholen, das am Rande des am Dienstag beginnenden Nato-Gipfels stattfinden soll. Von Vilnius aus soll gerade Russlands Präsident Wladimir Putin signalisiert werden, dass die Allianz weiter geschlossen und geeint ist. Sollte das türkische Veto nicht fallen, entstünde hingegen der Eindruck einer gespaltenen Nato. Für Biden, der 2024 wiedergewählt werden will, wäre ein Beitritt Schwedens nach der Aufnahme Finnlands in das Bündnis ein großer außenpolitischer Erfolg. In einem Interview mit CNN betonte Biden zudem, dass er die Modernisierung der türkischen F-16-Flotte sowie die Lieferung neuer F-16-Kampfflugzeuge an Ankara weiterhin unterstütze. Dem muss jedoch der US-Kongress zustimmen.

Dass Generalsekretär Stoltenberg nach wochenlangen Verhandlungen ein persönliches Treffen mit Erdoğan und Ulf Kristersson abhält, wurde vorab als Signal gedeutet, dass Erdoğan seinen Widerstand aufgeben könnte. "Es ist immer noch möglich, eine positive Entscheidung über Schweden in Vilnius zu treffen", sagte Stoltenberg am Montag in der litauischen Hauptstadt. Wie Scholz betonte er, dass Schweden alle Auflagen erfüllt habe, die vor einem Jahr in Madrid zwischen Finnland, Schweden und der Türkei vereinbart worden waren. Damals war es dem Generalsekretär gelungen, kurz vor dem Gipfel einen Kompromiss zu finden und eine peinliche Außenwirkung abzuwenden.

Der Experte Soner Çağaptay vom Washington Institute for Near East Policy nannte in einer ersten Reaktion zwei Erklärungen für Erdoğans Vorstoß. Entweder wolle er den schwedischen Beitritt "bis in alle Ewigkeit" verschieben oder aber der heimischen Öffentlichkeit einen Grund geben, wieso er plötzlich sein Veto aufgibt. In diesem Falle müsste sich Schweden allerdings öffentlich für eine türkische Vollmitgliedschaft in der EU einsetzen.