Am Mittwochabend ist ein Mitarbeiter des Beschaffungsamts der Bundeswehr festgenommen worden. Er soll für Russland spioniert haben.

Von Tami Holderried und Georg Ismar

Am Mittwoch haben Beamte des Bundeskriminalamts einen Mitarbeiter des Beschaffungsamts der Bundeswehr in Koblenz festgenommen. Der Verdacht: Thomas H. soll für Russland spioniert haben. Der Militärische Abschirmdienst MAD und das Bundesamt für Verfassungsschutz haben ihn offenbar schon seit einiger Zeit beobachtet. Jetzt ermittelt der Generalbundesanwalt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte in Reaktion auf die Verhaftung, die Sicherheitslage in Deutschland habe sich seit dem Krieg in der Ukraine verändert. Die Bedrohung durch Spionage, Desinformationskampagnen und Cyberangriffe habe eine andere Dimension erhalten.

Wie gut sind die deutschen Sicherheitsbehörden auf diese Bedrohungssituation eingestellt? Und was wissen wir mittlerweile über den Fall Thomas H.? Antworten liefert Georg Ismar, politischer Korrespondent in der Parlamentsredaktion der SZ in Berlin.

Weitere Nachrichten: Feuer auf Maui, Kane wechselt offenbar für Rekordsumme zum FC Bayern

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Imanuel Pedersen

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.