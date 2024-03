Von Markus Balser, Berlin

Nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau mit mehr als 130 Toten hält die Bundesregierung Islamisten für die Täter. "Nach allem, was bisher bekannt ist, ist davon auszugehen, dass die Terrorgruppe 'Islamischer Staat Provinz Khorosan' den mörderischen Terroranschlag in der Nähe von Moskau zu verantworten hat", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser der Süddeutschen Zeitung. Sie warnt zugleich vor weiteren Anschlägen auch in Deutschland: "Die Gefahr durch islamistischen Terrorismus bleibt akut." Schließlich ist die Terrormiliz längst auch in Deutschland aktiv. "Vom 'ISPK' geht derzeit auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus", sagte Faeser.