Einen Tag nach ihrem Auftritt bei der Regierungsbefragung stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut dem Bundestag. Am Donnerstag (9 Uhr) gibt die CDU-Politikerin im Plenum eine Regierungserklärung ab. Dabei geht es um den am gleichen Tag beginnenden EU-Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs, aber auch noch einmal um die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse zur Bewältigung der Corona-Pandemie.

Ursprünglich sollte es nur um den EU-Gipfel gehen, doch aufgrund der Geschehnisse am Tag zuvor erweiterte Merkel die Erklärung. Am Mittwoch hatte die Kanzlerin die zwei Tage zuvor gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder beschlossene Osterruhe zurückgenommen und sich danach in einer historischen Erklärung bei der Bevölkerung entschuldigt. Sie sagte dies sei "einzig und allein mein Fehler", weil sie am Ende qua Amt "für alles die letzte Verantwortung" trage.

Die Forderung der Opposition, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen, lehnte die Kanzlerin zuvor ab. "Nein, das werde ich nicht tun", sagte Merkel am Mittwochabend in der ARD. Dies sei nicht nötig. Sie habe um Verzeihung gebeten für den nun zurückgezogenen Vorschlag einer Ruheperiode an Ostern, die aber nur schwer umzusetzen sei. "Das ist, glaube ich, das Richtige, was zu tun ist. Ich habe ansonsten die Unterstützung der gesamten Bundesregierung und insofern auch des Parlamentes", betonte die Kanzlerin.

Deutschland stecke derzeit in der dritten Pandemiewelle. "Viel wichtiger ist, dass wir jetzt die dritte Welle in den Griff bekommen. Sie ist kompliziert. Das Virus ist aggressiver. Es ist infektiöser und es ist tödlicher", sagte die Kanzlerin und betonte, dass man sich auch nach den Experten richten müsse: "Die Einzigen, die gestern zufrieden waren mit unseren Beschlüssen zu Ostern, das waren die Intensivmediziner."