Von Markus Balser und Laurenz Gehrke, Berlin

Die gescheiterte Pkw-Maut von Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kommt die deutschen Steuerzahler teuer zu stehen. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit haben sich die für das Projekt vorgesehenen Betreiber und der Bund in einem Vergleich auf eine Entschädigung von 243 Millionen Euro für das nie realisierte Prestigeprojekt der CSU geeinigt. Diese Summe gab das Unternehmen Kapsch am Mittwoch in einer Börsen-Pflichtmitteilung bekannt.

Damit wird endgültig klar, dass das von Anfang an umstrittene Vorhaben für die Steuerzahler zum Millionengrab wird. Die hohe Summe wird nun an die Firma Autoticket fließen - das Gemeinschaftsunternehmen des österreichischen Mautanbieters Kapsch und des deutschen Ticketanbieters Eventim. Beide Firmen sollten die deutsche Pkw-Maut einführen. Mit dem Vergleich sei der Rechtsstreit beendet, hieß es weiter. Die Details der Einigung sollten in den nächsten Tagen "finalisiert" werden.

Verkehrsminister Wissing spricht von einer "bitteren Summe"

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sprach am Mittwoch von einer "bitteren Summe". Die Bundesregierung habe mit dem Vergleich "Schadensbegrenzung" betrieben. Ursprünglich hätten sogar Schadenersatzforderungen von 700 Millionen Euro im Raum gestanden. Die Pkw-Maut der Vorgängerregierung bezeichnete Wissing am Abend als "schweren Fehler". Er bedaure sehr, dass die Millionen nicht für Infrastrukturinvestitionen zur Verfügung stehe, "sondern an Schadensersatz bezahlt werden müssen." Es gehe schließlich um eine Viertelmilliarde Euro, für die "die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land hart gearbeitet haben", sagte Wissing weiter und warf seinem Vorgänger Fehler vor. "Für mich ist unverständlich, wie es dazu kommen konnte, dass man in dieser Frage Verträge unterschrieben hat, bevor die gerichtlichen Entscheidungen vorgelegen haben", sagte Wissing.

Die große Koalition aus Union und SPD hatte die Umsetzung der Pkw-Maut bereits 2017 im Bundestag beschlossen. Als Scheuer 2018 Verkehrsminister wurde, trieb er den Start dieser Straßenbenutzungsgebühr mit hohem Tempo voran. Sein Ziel: die Einführung im Oktober 2020 - rechtzeitig zur bayerischen Landtagswahl.

Die Klauseln der Verträge fielen sehr im Sinne der Betreiber aus

Doch der Europäische Gerichtshof durchkreuzte die Pläne und erklärte die Maut im Juni 2019 für rechtswidrig, weil sie Ausländer diskriminiere. Scheuer geriet als Minister massiv unter Druck, weil er die kostspieligen Verträge mit den Betreibern Kapsch und CTS Eventim schon Ende 2018 geschlossen hatte - also lange bevor überhaupt Klarheit bestand, ob er das Projekt auch tatsächlich umsetzen darf. Dem Bundesrechnungshof zufolge hatte das Verkehrsministerium zudem auch noch Vergabe- und Haushaltsrecht gebrochen und Kosten vor dem Bundestag versteckt.

Beim Aushandeln der Mautverträge war der Verkehrsminister damals in einer äußerst schwachen Position. Weil sich überhaupt nur ein Konsortium für den Auftrag interessierte, fielen einige Klauseln sehr im Sinne der Betreiber aus. Dazu zählt auch eine Kündigungsklausel, die den Betreibern bei einem Scheitern des Projekts vor dem EuGH hohe Schadenersatzsummen garantiert. Fällig werden sollte demnach gar der gesamte entgangene Gewinn für die Laufzeit von zwölf Jahren. Die Betreiber forderten deshalb mehr als eine halbe Milliarde Euro Schadenersatz vom Bund.

Für Scheuer könnte es noch weiteren Ärger geben

Zu Ende ist die Affäre für den Ex-Verkehrsminister allerdings wohl auch mit dem Vergleich noch nicht. Denn Scheuer war auch ins Visier der Strafverfolger geraten. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Staatsanwaltschaft zufolge hatten die Ermittler den Anfangsverdacht der uneidlichen Falschaussage in einem Untersuchungsausschuss des Bundestags.

Im Zentrum der Ermittlungen steht früheren Angaben zufolge ein Vorschlag der Mautfirmen, der schon im Untersuchungsausschuss des Bundestags im Jahr 2021 für Aufsehen gesorgt hatte: Der Chef des Mautbewerbers CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, hatte Scheuer laut eigener Aussage Ende 2018 bei einem Treffen vorgeschlagen, mit der milliardenschweren Vertragsunterzeichnung für die Mautverträge bis nach dem EuGH-Urteil 2019 zu warten - so lange also, bis klar sein würde, dass die Maut auch wirklich eingeführt werden kann. Angeblich wollte Scheuer die Mautbetreiber dazu bringen, die Unwahrheit zu sagen. Scheuer bestritt dies stets.

Die Vorgänge gelten als brisant für Scheuer. Denn der Minister hätte damit hohe finanzielle Risiken für Steuerzahler verhindern können. Doch Scheuer soll abgelehnt und eine Mauteinführung deutlich vor dem Wahljahr 2021 gefordert haben. Die Verträge wurden kurz danach geschlossen. Im Bundestag behauptete Scheuer später, diesen Vorschlag der Betreiber habe es nie gegeben.

In Kreisen der Bundesregierung hieß es, der Bund könne wohl noch von Glück sagen, dass die Betreiber sich auf den Vergleich eingelassen hätten. Doch hinter der Einigung könnte auch das Kalkül stecken, so noch mal zum Zug zu kommen - falls womöglich doch eine Pkw-Maut in Deutschland eingeführt wird.