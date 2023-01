Das Wetter in Lützerath war in der Nacht sehr regnerisch.

In einem Tunnel unter dem Braunkohleort Lützerath befinden sich nach Angaben von Polizei und Aktivisten zwei Menschen. Die beiden seien entschlossen, sich anzuketten, sobald versucht werde, sie herauszuholen, sagte eine Sprecherin der Initiative "Lützerath lebt". Das Technische Hilfswerk hat in der Nacht versucht, die Aktivisten herauszuholen, den Einsatz aber später beendet. Wann ein neuer Versuch unternommen wird, ist noch unklar. Nach Angaben von "Lützerath lebt" halten sich die beiden Aktivisten in etwas mehr als vier Metern Tiefe auf. Es gebe ein "Belüftungssystem".

Die Tunnel-Aktion ist eine von vielen Protestformen, mit denen Klimaaktivisten die Räumung des nordrhein-westfälischen Ortes verhindern wollen. Sie protestieren dagegen, dass der Energiekonzern RWE die Braunkohle unter dem Dorf abbaggern will.

Im Anschluss an eine nach eigenen Angaben ruhige Nacht präsentierte die Polizei am Morgen Zahlen zum Vortag: Am Donnerstag hätten bis zum Abend mehr als 300 Menschen Lützerath verlassen. Von etwa 70 Personen sei die Identität festgestellt worden. Gegen sechs Menschen seien Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung gestellt worden. Seit Einsatzbeginn hätten Richter drei Menschen in Langzeitgewahrsam geschickt, hieß es. Zwei von ihnen seien daraus wieder entlassen worden, nachdem sie ihre Personalien preisgegeben hätten.

Auf Seiten der Polizei hätten sich elf Einsatzkräfte ohne Fremdeinwirkung verletzt, zwei Polizisten konnten ihren Dienst demnach nicht fortsetzen. Fünf Polizisten wurden den Angaben zufolge durch Fremdeinwirkung verletzt, konnten aber weiter im Einsatz bleiben.

Am Freitagmorgen protestiert vor der RWE-Konzernzentrale in Essen eine Gruppe von Klimaaktivisten. Nach deren Angaben haben sich mehrere Personen an das Eingangstor gekettet. Ein Polizeisprecher sagte, der RWE-Sicherheitsdienst habe ihnen einen entsprechenden Vorfall gemeldet. "Wir sind auf der Anfahrt", hieß es.