Zusammenstoß zwischen Einsatzkräften und Demonstrierenden in Lützerath.

Bis zu 10 000 Menschen sollen in Lützerath vor Ort sein. Laut Polizei haben sich außerdem bis zu 1000 Demonstrierende von der genehmigten Route entfernt - und sind an der Abbruchkante entlang zum gesperrten Ort gelaufen. Offenbar schaffen es auch Menschen in den Tagebau.