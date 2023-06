Verteidigungsminister Boris Pistorius (rechts) und Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen in Vilnius am Montag.

Litauen fordert schon lange mehr Schutz. Angesichts der instabilen Lage in Russland kommt nun die Kehrtwende. Verteidigungsminister Pistorius will dort so viele Bundeswehrsoldaten dauerhaft stationieren wie noch in keinem anderen Nato-Staat.

Von Georg Ismar und Mike Szymanski, Berlin

Nach Sorgen vor einer verschärften Bedrohungslage an der Nato-Ostflanke wegen der politischen Instabilität in Russland will Deutschland rund 4000 Bundeswehr-Soldaten zusätzlich dauerhaft nach Litauen schicken. "Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Montag bei einem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Voraussetzung sei die Schaffung der notwendigen Infrastruktur zur Unterbringung der Soldatinnen und Soldaten und Übungsmöglichkeiten.

Am Sonntag hatte Litauens Präsident Gitanas Nauseda nach dem Aufstand der russischen Privatarmee Wagner gegen die Führung in Moskau eine weitere Stärkung der Nato-Ostflanke eingefordert. Es sei unklar, welche Rolle Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin im Exil in Belarus spielen könnte, daher müsse die Sicherheit der Ostgrenze erhöht werden, sagte das Staatsoberhaupt des EU- und Nato-Landes. "Ich spreche hier nicht nur von Litauen, sondern von der Nato als Ganzes", sagte Nauseda. Litauen grenzt an Belarus und die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad.

"Wir haben es mit einem großen Staat zu tun, einem Atomstaat, und alle inneren Unruhen haben unweigerlich Konsequenzen für die Sicherheit der umliegenden Staaten", sagte Nauseda mit Blick auf Russland. Er habe bislang keine Informationen, die bestätigten, dass sich der Wagner-Chef bereits in Belarus aufhalte. Er kündigte an, dass Litauen künftig mehr Geheimdienstkapazitäten einsetzen werde, um die politischen und sicherheitspolitischen Aspekte der Lage in Belarus beurteilen zu können.

Pistorius' Ankündigung bedeutet eine Kehrtwende. Bislang hatten Kanzleramt und Verteidigungsministerium die Auffassung vertreten, es genüge, in Deutschland eine Brigade vorzuhalten, die im Ernstfall in Litauen eingesetzt wird. Deutschland hat seither lediglich den Gefechtsstand der Brigade dauerhaft in Rukla in Litauen stationiert. Dieser umfasst etwa 60 Personen.

Der litauischen Seite genügte das von Anfang an nicht. Sie beruft sich auf eine Zusage von Kanzler Olaf Scholz (SPD) aus dem vergangenen Sommer: Scholz hatte damals in Aussicht gestellt, einen solchen Kampfverband mit 5000 Frauen und Männern zusätzlich zum Schutz Litauens abzustellen. Scholz reagierte damit auf den russischen Überfall in der Ukraine. Seither lagen beide Seiten in der Frage über Kreuz, wie die Ankündigung zu verstehen sei.

Bisher verfügt Deutschland nicht über eine komplette Brigade für diese Aufgabe

Im März hatte Pistorius bei einem Besuch in Litauen erklärt, seine Leute hätten "es drauf", in Litauen für Präsenz und Schutz zu sorgen. Beim Standort der Brigade gehe es weniger um die Frage, "was Deutschland vorhat", sondern was die Nato für richtig und geboten halte, sagte er damals. Es stelle sich die Frage, so Pistorius, was militärisch mehr Sinn ergebe: eine fest stationierte Brigade in Litauen oder "flexibel zu bleiben" entlang der Ostflanke und regelmäßig Präsenz zu zeigen. Seine Zurückhaltung hatte auch damit zu tun, dass Deutschland bislang selbst nicht über eine komplette deutsche Brigade verfügt, die sofort und ohne längere Vorbereitungszeit in der Lage wäre, einen Kampfauftrag über mehrere Wochen durchzuführen.

Nun gibt Deutschland dem Drängen Litauens nach. Der Kurswechsel kommt auch überraschend für die Truppe. Noch in der vergangenen Woche hatte ein ranghoher Vertreter der Bundeswehr in einer vertraulichen Runde ausgeführt, dass an eine dauerhafte Stationierung momentan eher nicht zu denken sei. Einerseits verfüge Litauen derzeit noch nicht über die Infrastruktur, was Unterkünfte und Truppenübungsplatzkapazitäten angehe für 4000 Soldaten. Andererseits sei die Bundeswehr gar nicht vertraut damit, Soldatinnen und Soldaten womöglich samt ihrer Familien in einem anderen Land dauerhaft zu stationieren. Es fehle auch am Personal für einen solchen Schritt, vor allem bei den Unteroffizieren.

Neben Pistorius ist auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach Litauen gereist, dort findet derzeit eine große Übung statt. In den vergangenen Tagen wurden neben 1000 Soldaten für das bis zum 7. Juli angesetzte Manöver auch etwa 300 Panzer und andere Fahrzeuge nach Litauen verlegt. In der Hauptstadt Vilnius findet anschließend am 11. und 12. Juli der nächste Nato-Gipfel statt.

Eine Erkenntnis des vergangenen Wochenendes: Putin lässt sich zu Kompromissen zwingen

Deutschland hat bereits zugesagt, diesen mit bisher in der Slowakei stationierten Patriot-Flugabwehrsystemen schützen zu wollen. Auch in deutschen Regierungskreisen wird gesehen, dass der russische Präsident Wladimir Putin sich durchaus unter großem Druck zu Kompromissen zwingen lässt. Nachdem er Wagner-Chef Prigoschin wegen des Vormarsches Richtung Moskau noch als Verräter gebrandmarkt und mit harter Bestrafung gedroht hatte, durfte dieser, nachdem er seine Truppen zurückbeordert hatte, straffrei nach Belarus ausreisen. Allerdings ist er seit Samstag nicht mehr aufgetaucht, sein Aufenthaltsort ist bisher unbekannt.

Überlegt wird nun, ob eine noch umfangreichere Waffenunterstützung für die Ukraine Putin auch zu Zugeständnissen oder einem Ende des Ukraine-Krieges zwingen könnte. Erwartet wird, dass auch Kanzler Olaf Scholz beim Nato-Gipfel neue Hilfen ankündigen könnte, allerdings will sich Deutschland bisher nicht mit eigenen Flugzeugen an einer Kampfjet-Koalition beteiligen.

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff nannte die dauerhafte Stationierung einer Bundeswehr-Brigade "ein starkes Signal, dass es Deutschland mit der Verteidigung der Nato-Ostflanke ernst ist". Mit dem Übergang von der bisherigen Battle Group hin zu einer vollwertigen Brigade bekräftige die Ampel-Koalition kurz vor dem Nato-Gipfel in Vilnius ihr sicherheitspolitisches und militärisches Engagement im Bündnis. Dieses sei "eine Garantie für unsere Freiheit und Sicherheit". Eine solch umfängliche Stationierung einer so großen Zahl von Soldaten auf dem Gebiet eines Verbündeten habe es in der Vergangenheit noch nicht gegeben, betonte Graf-Lambsdorff, der in Kürze als neuer Deutscher Botschafter nach Moskau wechseln soll.