Von Henrike Roßbach und Robert Roßmann

Vor dem Bund-Länder-Treffen an diesem Dienstag hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet ein Paket mit fünf Maßnahmen für das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie vorgestellt. Laut Teilnehmerangaben habe er sich am Montag in der Präsidiumssitzung seiner Partei zunächst für eine Ausweitung der Testpflichten ausgesprochen. "Wir wollen und müssen einen neuen Lockdown vermeiden", sagte er laut Sitzungsteilnehmern. "Wir wollen keine Schließungen, sondern Sicherheit durch Testung." Deshalb müsse man früher und mehr testen - und zukünftig überall dort, wo fremde Menschen in Innenräumen aufeinanderträfen.

Als zweiten Punkt soll Laschet klare Impfanreize gefordert und gesagt haben, Geimpfte dürften keine Nachteile haben, nur weil andere zu bequem seien, sich impfen zu lassen. Unter anderem sollten Tests absehbar wieder selbst bezahlt werden müssen; Geimpfte sollten von Testpflichten aber ausgenommen sein. Laschet sei dafür, die kostenlosen Tests in zwei Monaten auslaufen zu lassen, heißt es. So habe jeder genügend Zeit, noch den vollen Impfschutz zu erlangen. Für Personen, die nicht geimpft werden können, solle es bei kostenlosen Tests bleiben. Auch der SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte sich zuletzt für kostenpflichtige Tests ausgesprochen, ebenso wie mehrere Ministerpräsidenten. Es ist also durchaus möglich, dass die Bund-Länder-Runde sich auf ein Ende der kostenlosen Bürgertests einigt.

Als dritten Punkt soll Laschet eine Impf-Offensive gefordert haben. Man müsse noch einmal deutlich machen, dass die Impfung der beste Schutz vor dem Virus sei und dass die Impfung auch deutliche Erleichterungen im Alltag mit sich bringe. Des Weiteren soll er eine differenziertere Erfassung des Pandemiegeschehens gefordert haben. Neben der Inzidenz müssten die Krankenhausbelegung, die Zahl der Intensivpatienten und der Impffortschritt stärker in der konkreten Regulierung berücksichtigt werden. Diese Forderung steht schon länger im Raum, neue Grenzwerte aber gibt es bislang nicht - auch das dürfte Thema auf der Ministerpräsidentenkonferenz werden.

Schließlich habe Laschet sich für eine Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Bundestag ausgesprochen. Dazu allerdings gab es zuletzt unterschiedliche Auffassungen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich wie Laschet für eine Verlängerung des Gesetzes ausgesprochen, das sonst Ende September ausläuft. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dagegen regte im Gesundheitsausschuss an, das Gesetz auslaufen zu lassen. Im CDU-Präsidium soll Laschet gesagt haben, man solle den erprobten Werkzeugkasten aus Corona-Schutzmaßnahmen nicht vorzeitig aus der Hand geben. "Wir müssen gewappnet sein, wenn die Lage wieder ernst werden sollte - gerade vor dem Hintergrund der aktuell wieder steigenden Zahlen", wird er zitiert.