14. Oktober 2018, 18:53 Uhr Landtagswahl in Bayern Debakel für die CSU

Die CSU hat bei der Landtagswahl in Bayern schwere Verluste eingefahren. Sie verliert die absolute Mehrheit.

Als Gewinner der Wahl dürfen sich die Grünen fühlen, die mit fast 19 Prozent zweitstärkste Kraft werden.

Die SPD stürzt ab und halbiert ihren Stimmenanteil.

Von Robert Probst

Die CSU hat bei der Landtagswahl einen dramatischen Absturz erlebt. Die seit den 1960er-Jahren beinahe ununterbrochen alleinregierende Mehrheitspartei, deren Ergebnisse von mehr als 55 Prozent eher die Regel als die Ausnahme waren, muss sich nach einer Hochrechnung vom Sonntagabend künftig mit 37,4 Prozent zufriedengeben. Das bedeutet im Vergleich zur Wahl von 2013 (47,7 Prozent) einen Verlust von mehr als zehn Punkten - und das Ende der absoluten CSU-Mehrheit im Landtag. Nur im Jahr 2008 - nach dem erzwungenen Rückzug von Ministerpräsident Edmund Stoiber - war der Verlust noch gravierender. Damals büßte die Partei 17,3 Prozentpunkte ein.

CSU-Generalsekretär Markus Blume sprach von einem "bitteren Tag". Ministerpräsident Markus Söder, der sein Amt erst im März angetreten hatte, sprach in einer ersten Reaktion davon, das Wahlergebnis "mit Demut" anzunehmen. Die CSU sei aber dennoch mit Abstand die stärkste Partei und habe einen klaren Regierungsauftrag erhalten. Er versprach den Bürgern eine "vernünftige, stabile und klare Regierung". Mit Blick auf die Hochrechnungen - die außer einer Koalition mit den Grünen auch eine mit den Freien Wählern für realistisch ansahen - sagte Söder, seine Priorität sei ein "bürgerliches Bündnis". Das Programm der Grünen sei in vielen Bereichen "denkbar weit entfernt" von der CSU, betonte er im ZDF. Seine Partei werde mit "allen bürgerlichen Parteien" reden - außer mit der AfD. Parteichef Horst Seehofer sagte später im Bayerischen Rundfunk: "Auch meine Priorität wäre eine Koalition mit den Freien Wählern, wenn sie denn möglich ist." Er selbst habe "natürlich" auch Mitverantwortung für das schlechte Ergebnis. Für die Niederlage gebe es aber zahlreiche Gründe. Es gebe Ursachen in Berlin und welche in München. Zu einer Diskussion über personelle Konsequenzen sei er bereit. Gewinner der Wahl sind die Grünen. Sie können laut Hochrechnung von 8,6 Prozent im Jahr 2013 auf 17,9 Prozent zulegen und wären damit erstmals zweistellig und sogar zweitstärkste Kraft im Freistaat. Diesen Platz hatte bisher immer die SPD inne, doch die Sozialdemokraten erlebten ein Desaster und mussten hinnehmen, dass ihr Ergebnis mehr als halbiert wurde. Von 20,6 Prozent fielen sie auf 9,6 Prozent. Das ganze Ausmaß der Niederlage wird dadurch deutlich, dass die SPD voraussichtlich nun nur noch die fünftstärkste Kraft in Bayern darstellt. "Das wird ein langer, harter Weg, uns da wieder herauszuarbeiten", sagte Spitzenkandidatin Natascha Kohnen. Die Freien Wähler (bisher 9,0 Prozent) können ihr Ergebnis leicht auf 11,7 Prozent steigern - es ist ihr bestes bisher. Die AfD, die zum ersten Mal bei einer bayerischen Landtagswahl antrat, durfte auf 10,6 Prozent hoffen. Damit sitzt die Partei in 15 von 16 Bundesländern im Parlament. Offen war zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch, wie viele Parteien künftig Abgeordnete in den Landtag schicken werden.

Die FDP, die bisher nicht im Maximilianeum vertreten war, musste laut der Hochrechnung um den Einzug ins Parlament bangen, sie stand bei exakt fünf Prozent. Für die Linke, die mit 3,2 Prozent rechnen konnten, hat es erneut nicht gereicht. Von der Zahl der im Landtag vertretenen Parteien hängt es nicht zuletzt auch ab, welche Koalitionen rechnerisch möglich wären. Für eine politisch von beiden Seiten nicht sehr erwünschte Verbindung zwischen CSU und Grünen ist eine klare Mehrheit vorhanden; noch unsicher war am Abend, ob es für die CSU und die Freien Wähler reichen würde. Der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, rief die CSU dennoch noch vor 19 Uhr zu Koalitionsverhandlungen auf. Dafür würden die Freien Wähler den Christsozialen "machbare Vorschläge auf den Tisch legen".

Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze erklärte, das Landtagswahlergebnis habe Bayern "jetzt schon verändert". Mit ihrer Partei könne man über eine gerechte, ökologische und pro-europäische Politik reden, aber nicht über eine anti-europäische oder autoritäre Politik. Und: "Natürlich wollen wir Verantwortung für dieses schöne Land übernehmen." Erste Erhebungen der Wahlämter vom Nachmittag deuteten auf eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren hin. Damals waren 63,9 Prozent der Bürger zu den Urnen gegangen. Diesmal dürfte der Wert bei mehr als 71 Prozent liegen.