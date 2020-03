Norbert Lammert, 71, empfängt in der Konrad-Adenauer-Stiftung, der er seit 2018 vorsteht. Zuvor war er von 2005 bis 2017 Bundestagspräsident und von 1980 an Bundestagsabgeordneter für die CDU. Lammert, der auch CDU-Vorstandsmitglied ist, nimmt sich trotz der angespannten politischen Lage Zeit. Und zeigt sich so leidenschaftlich und wohlüberlegt wie in seinen Tagen im Plenarsaal - für manche Antwort nimmt er sich ausführlich Bedenkzeit.