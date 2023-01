"Eine ganz, ganz bedeutende Verteidigungsministerin": Christine Lambrecht (SPD) hat die großen Erwartungen an sie in ihrem Amt nicht erfüllt.

Von Georg Ismar, Nicolas Richter und Mike Szymanski

Noch am Freitagmittag ist Christine Lambrecht bei der Klausur der SPD-Bundestagsfraktion. Während die Abgeordneten sich zu einem Gruppenbild aufmachen, sitzt sie am Rande mit einem Vertrauten und berät sich. In der SPD hat niemand den offenen Aufstand gewagt, aber mehrere Abgeordnete haben ihr Befremden geäußert über Fehlleistungen Lambrechts, viele in der Partei sehen ihren Ruf beschädigt.