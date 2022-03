Mevlüt Çavuşoğlu, Außenminister der Türkei, und Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine bei ihrem Treffen in Lwiw vergangene Woche. Çavuşoğlu will vermitteln, er hatte zuvor den russischen Außenminister Lawrow in Moskau getroffen.

(Foto: dpa)