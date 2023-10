Der mutmaßliche Kopf der Terrorbande ist schon wieder auf freiem Fuß. Ein Gericht in Serbiens Hauptstadt Belgrad lehnte am Mittwoch den Antrag der Staatsanwaltschaft ab, Milan Radoičić in Untersuchungshaft zu behalten. Nur ein paar Auflagen muss er erfüllen: Bis auf Weiteres darf er nicht ins benachbarte Kosovo reisen, und er muss sich auf einer Polizeiwache melden - alle zwei Wochen.

Das sind dann doch eher milde Einschränkungen seines Alltagslebens angesichts der Taten, die Milan Radoičić zur Last gelegt werden. Überführt hatte ihn zunächst eine Drohnenvideo der kosovarischen Polizei: Es zeigte den Mann eindeutig als einen von mehreren schwer bewaffneten Angreifern, die sich am 24. September im Kloster Banjska im Norden Kosovos verschanzt hatten. Die Truppe, etwa 30 Mann, lockte eine Einheit der kosovarischen Polizei in einen Hinterhalt und erschoss einen Beamten. Bei dem anschließenden Gefecht starben Behördenangaben zufolge drei der Angreifer, drei wurden verhaftet, die übrigen entkamen ins benachbarte Serbien. Darunter auch Milan Radoičić, der wohl mächtigste Politiker im überwiegend von Serben bewohnten Norden Kosovos - und ein langjähriger Verbündeter der Regierung in Belgrad.

Es war eindeutig der schwerste Zwischenfall seit Jahren in dem noch immer ungelösten Konflikt zwischen Serbien und Kosovo. Die einstige serbische Provinz hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt das bis heute nicht an - auch fünf EU-Staaten haben bisher keine Botschafter geschickt.

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić in Belgrad gab sich nach der neuerlichen Eskalation unbeteiligt, so wie bereits bei früheren Vorkommnissen. Die von ihm kontrollierten Medien des Landes feierten indes die getöteten serbischen Angreifer als Märtyrer. Auch die zuständigen EU-Vertreter reagierten zunächst in der gewohnten Rhetorik: Beide Seiten müssten nun schleunigst wieder zum Dialog zurückkehren. Jenem Dialog, den die Europäische Union zuletzt immer wieder voranzutreiben versucht hat, in der Hoffnung auf eine "Normalisierung" der Beziehungen zwischen Serbien und seiner ehemaligen Provinz. In ihren verzweifelten Vermittlungsbemühungen hatte die EU zuletzt vor allem den Druck auf die kosovarische Seite erhöht und Vučić für seine vermeintliche Dialogbereitschaft gepriesen. Doch diese Illusion hat nun der Angriff mit Raketenwerfen, Schnellfeuergewehren und Nachtsichtgeräten gründlich zerstört.

Wie so oft waren es auch diesmal die USA, die im Gegensatz zu den zögerlicheren Europäern den Druck auf Serbien erhöhten. US-Außenminister Antony Blinken mahnte zwar auch zunächst pflichtschuldig beide Seiten zur Deeskalation, fügte aber sogleich eine deutliche Solidaritätsadresse an die Regierung in Pristina an: Die kosovarische Polizei - deren Autorität in der Region die Serben infrage stellen - habe "die volle Verantwortung für die Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit in der Republik Kosovo". Der US-Botschafter in Kosovo verwies darauf, dass das beschlagnahmte Arsenal an Kriegswaffen nichts sei, was "dem Durchschnittsbürger zur Verfügung steht".

Schon in den vergangenen Monaten hatten die USA Schritte unternommen, zu denen sich die Europäer nicht durchringen konnten oder wollten. Im Juli verhängte Washington Sanktionen gegen den früheren serbischen Verteidigungs- und Innenminister und heutigen Geheimdienstchef, Aleksandar Vulin: Er soll in korrupte Geschäfte einschließlich Drogenschmuggel verwickelt sein und seine Ämter genutzt haben, um "Russlands bösartige Aktivitäten" in der Region zu unterstützen. Milan Radoičić, der mutmaßliche Koordinator der jüngsten Terrorattacke, steht bereits seit fast zwei Jahren auf der Sanktionsliste des US-Finanzministeriums: als mutmaßliches Mitglied einer kriminellen Vereinigung.

Die Partei "Srpska Lista" (Serbische Liste), der Radoičić bis vergangene Woche als Vizechef vorstand, ist de facto die alles bestimmende politische Kraft im vornehmlich serbisch besiedelten Norden Kosovos und ein regionaler Ableger der "Fortschrittspartei" von Serbiens Präsident Vučić. Der bezeichnete 2017 Radoičić als einen "Wächter Serbiens in Kosovo". Und jener Radoičić soll also jetzt bei dem Angriff völlig auf eigene Faust und ohne Wissen von Vučić agiert haben? Das jedenfalls behaupten der Präsident.

Veton Elshani, Vizechef der kosovarischen Polizei im Norden des Landes, verweist darauf, dass die Ermittlungen zwar noch im Gange seien. Man könne aber schon jetzt sagen, dass ein wesentlicher Teil der sichergestellten Waffen aus serbischer Produktion stamme: "modernes Material, hergestellt in den Jahren 2020 und 2021". Bereits in den vergangenen Monaten hatten seine Beamten immer wieder größere Waffenfunde präsentiert, die offenbar auf Schmuggelpfaden aus Serbien nach Kosovo gelangten. "Wir wissen seit Langem, dass hier in der Region alles von Serbien abhängt. Wenn in Belgrad jemand einen Knopf drückt, kann hier die Hölle losbrechen."

Für die Zivilbevölkerung ist unterdessen die ohnehin aufgeladene Situation seit dem Attentat noch heikler geworden. Nenad Rašić, kosovarischer Minister für Volksgruppen und selbst ethnischer Serbe, sagt, die Menschen in der Region würden als "Werkzeug" in einem Machtkampf benutzt. Viele fühlten sich verloren in einem "Dreieck zwischen Belgrad, Pristina und Brüssel".

In Brüssel zeichnet sich unterdessen auch nach dem Attentat kein Kurswechsel im Umgang mit Serbien ab. Die Linie ist offenkundig weiterhin, dem Land die Tür in Richtung EU-Beitritt offenzuhalten und zu versuchen, Vučić aus der Einflusszone Moskaus in die Arme des westlich geprägten Europa locken. Auch Vučić selbst beteuert, er habe mit Radoičić nichts zu tun und wolle seine Chancen auf eine EU-Mitgliedschaft nicht aufs Spiel setzen.

Kenner der Region rätseln indes über die tatsächlichen Hintergründe des Terrorangriffs: Wollte Vučić - nach dem Muster von Putins "grünen Männchen" auf der Krim - das Gebiet gewaltsam annektieren lassen? Wollte er die Lage gezielt destabilisieren, um die Pläne eines Gebietstauschs zwischen Serbien und Kosovo wieder auf die Agenda zu holen? Sie waren während der Präsidentschaft von Donald Trump (und von dessen Westbalkan-Sondergesandtem Richard Grenell) heiß gehandelt worden - und könnten ja wiederbelebt werden für den Fall, dass Trump wieder gewinnt. Oder hat Radoičić tatsächlich auf eigene Faust gehandelt, weil ihm die kosovarische Polizei bei einem Schmuggelgeschäft in den Weg geriet?

Die Attacke hat jedenfalls die EU-Vermittlungsbemühungen schwer getroffen: Kosovos Präsidentin Vjosa Osmani sagte am Donnerstag am Rande des Europa-Gipfels in Granada, sie sehe keinerlei Anlass mehr, sich mit Vučić zu treffen, solange Europa keine Maßnahmen gegen ihn verhänge: "Zuerst die Sanktionen, und dann können wir über den Rest reden."