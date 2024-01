Die belgische Justiz verhandelt ihre spektakulärsten Fälle hinter Mauern und Stacheldraht im ehemaligen Hauptquartier der Nato in Brüssel . Vergangenen September wurden dort die Urteile gegen die islamistischen Terroristen gefällt, die mit ihren Anschlägen in Paris und Brüssel ganz Europa in Atem gehalten hatten.

Nun sitzt dort im größten Strafprozess der belgischen Geschichte internationales Drogenvolk auf der Anklagebank. Und wieder hat Europa allen Grund, ganz genau hinzusehen. Denn Belgien ist der wichtigste Umschlagplatz für das Kokain, das gerade den Kontinent überflutet.

Von "Megaprozess" ist die Rede, wobei sich "mega" nicht auf die Prominenz der Angeklagten bezieht, sondern auf deren schiere Zahl. Wegen organisierten Drogenhandels angeklagt sind 125 Personen - viele Albaner, aber auch Marokkaner, Russen, Ukrainer, Kolumbianer und Belgier natürlich, darunter ein Frittenproduzent, ein ehemaliger Fußballprofi, ein Anwalt, ein Polizist. Sie alle wollten mitverdienen in diesem Milliardengeschäft.

Der Bandenchef bekennt sich schuldig: "Ich habe gespielt und ich habe verloren."

Wollte man den europäischen Drogenhandel in einer Person abbilden, fiele die Wahl auf den Bandenchef Eridan Munoz G.

Er ist albanischen Ursprungs, verheiratet mit einer Kolumbianerin, wohnhaft in Brüssel, ein polyglotter Mensch, der sich auf Albanisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Niederländisch verständigen kann, ein glänzender Darsteller seiner selbst. Er bekenne sich in allen Anklagepunkten für schuldig, sagte er in seinem Eröffnungsstatement zur Vorsitzenden Richterin: "Frau Präsidentin, ich habe gespielt und ich habe verloren."

Verloren hat er, weil er wie alle anderen Angeklagten zur Kommunikation die Messenger-Dienste EncroChat und Sky ECC nutzte. Drogenkriminelle in aller Welt glaubten, die Polizei werde deren Verschlüsselung niemals knacken. Als europäische Ermittler es dennoch schafften, tat sich ihnen das ganze Spektrum des internationalen Drogenhandels auf. Es gab im Jahr 2021 massenhaft Beschlagnahmungen und Festnahmen in ganz Europa. Allein in Belgien wurden bislang 1000 Angeklagte verurteilt. Einen großen Teil der Fälle hat die belgische Justiz nun zusammengelegt, was viele der Verteidiger kritisieren. Der "Megaprozess" sei eine Art Schauprozess.

Tatsächlich wollen die belgischen Behörden mit dem Prozess ein Signal senden: Belgien hat ein Problem, und mit Belgien hat ganz Europa ein Problem. Nicht umsonst hat die belgische Regierung den Kampf gegen das Kokain, das so viel menschliches Leid, Gewalt und Korruption nach Europa bringt, sogar auf die Tagesordnung ihrer EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2024 gesetzt. Bei einem Treffen der EU-Innenminister Ende Januar sollen gemeinsame Strategien diskutiert werden. Das Treffen wird passenderweise in Antwerpen stattfinden.

In Antwerpen wurden 2023 mindestens 120 Tonnen Kokain sichergestellt

Die flämische Stadt gilt als wichtigster Drogenumschlagplatz Europas, vor allem für Kokain. Die Gründe dafür sind vielfältig. Antwerpen hat eine große Tradition im Handel mit Südamerika. Der Hafen ist flächenmäßig der größte in Europa und nur schwer zu kontrollieren. Hinzu kommt, dass Zoll und Bundespolizei in Belgien seit jeher unterbesetzt und unterfinanziert sind. Dennoch wurden im Jahr 2022 in Antwerpen 110 Tonnen Kokain sichergestellt, so viel wie nie zuvor und erstmals mehr als im niederländischen Rotterdam.

Die Antwerpener Zahlen für 2023 werden erst nächste Woche vorgestellt, aber offenbar wurde der Europarekord von 2022 noch einmal übertroffen. Mindestens 120 Tonnen waren es nach Angaben aus dem belgischen Innenministerium.

Bislang schätzte man, dass nur zehn Prozent des Stoffes gefunden werden, der in Südamerika Richtung Antwerpen verschifft wird. Möglicherweise liegt der Anteil mittlerweile höher, denn der belgische Zoll verfügt seit vergangenem Jahr über mehr Personal und bessere Technik.

Aber nach Angaben von Europol-Chefin Catherine De Bolle, ebenfalls eine Belgierin, gibt es in Südamerika derzeit ein derartiges Überangebot an Kokain, dass die weiße Welle so schnell nicht verebben wird, die gerade über Europa hinweggeht. Ein Indiz für die hohe Verfügbarkeit von Kokain ist ein geringer Preis, und der ist nach Schätzungen der Polizei nirgendwo so niedrig wie in Belgien: rund 50 Euro für das Gramm.

Die wachsende Konkurrenz im Kokaingeschäft führt in Belgien zu immer mehr Gewalt. In Antwerpen werden im Krieg der vorwiegend marokkanischen Clans immer wieder Brandsätze geworfen und Granaten gezündet. Ein elfjähriges Mädchen wurde Ende 2021 offenbar aus Versehen erschossen, als ein Clan einem anderen eine Warnung per Kalaschnikow zukommen lassen wollte. Aber in Brüssel hat die Gewalt seit dem vergangenen Jahr eine neue Qualität erreicht.

"Ich ziehe die Maschinenpistole, dann wird er ohnmächtig."

In der Stadt herrschten mittlerweile Zustände, wie man sie in Europa nur aus Marseille kenne, klagen Ermittler. Einen albanischen Auftragskiller zu verpflichten, koste nicht mehr als 5000 Euro. Im September wurde ein mutmaßlicher Dealer von Rivalen auf offener Straße mit 17 Schüssen aus einer Kalaschnikow hingerichtet, er war im vergangenen Jahr einer von rund einem Dutzend Toten im Krieg der Clans. Insgesamt zählte man in Brüssel rund fünfzig Schießereien im Drogenmilieu, die vorläufig letzte während des Vorweihnachtstrubels auf einer der beliebtesten Einkaufsmeilen der Stadt. Fünf unbeteiligte Menschen wurden verletzt.

Der Brüsseler "Megaprozess" bietet nun die Gelegenheit, diesem blutigen Business auf den Grund zu gehen. "Sie können sicher sein, meine Herren, dass Sie das beste Produkt bekommen, das auf dem Markt verfügbar ist. Und wir garantieren, dass die Lieferung am gewünschten Ort ankommt." So steht es, laut der Brüsseler Zeitung Le Soir, in einer abgefangenen Textnachricht, die von Kolumbien nach Antwerpen geschickt wurde.

Ein eigener Geschäftszweig ist das Herausholen des Stoffes aus den in Antwerpen angekommenen Containern. Manchmal helfen geschmierte Hafenarbeiter oder Zöllner mit, manchmal geht es mit Gewalt. "Da steht ein Wächter am Zaun", heißt es in einer Textnachricht, "ich ziehe die Maschinenpistole, dann wird er ohnmächtig."

Das Kokain wird in vielen Fällen von Antwerpen nach Brüssel verkauft. Dort sitzen vorwiegend albanische Banden, die den Stoff in Labors strecken und in andere europäische Länder verkaufen. In dieses Geschäft waren mutmaßlich die meisten Angeklagten im Brüsseler Prozess verwickelt, auch Eridan Munoz G. Er betrieb Labors in verschiedenen Brüsseler Wohnungen, besorgte Sportwagen und verpflichtete Fahrer, die den Stoff nach Deutschland, Italien und Schweden schafften.

Die Ermittler lasen auf Sky ECC das Codewort "Mario Mario", wenn die Ware ausgeliefert war. "Mario", so lautete einer der Decknamen von Eridan Munoz G. Am 26. Oktober 2021 wurde er festgenommen. Die Smith & Wesson, die er bei sich trug, ließ er stecken.