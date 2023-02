Von Thomas Hummel und Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Was es bedeutet, wenn der Meeresspiegel steigt, erklärt Arif Pujianto von der indonesischen Insel Pari: "Bei Stürmen wird unsere flache Insel zunehmend überschwemmt." Der 52-jährige Mechaniker sitzt am Mittwochnachmittag zusammen mit seinen Landsleuten Mustaqfirin, Edi Mulyono und Asmania am Strand vor einem Laptop, die drei berichten über Video-Chat, welche Auswirkungen der Klimawandel bei ihnen hat. Ihr Trinkwasser versalzt, Bäume sterben ab, sie haben Angst, sagen sie. Wie es weitergehen soll, wie die Zukunft ihrer Kinder aussehen kann, das wüssten sie nicht - deshalb haben sie nun Klage eingereicht. Und zwar beim Kantonsgericht Zug in der Schweiz gegen den Zementhersteller Holcim.