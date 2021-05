Von Michael Bauchmüller, Berlin

Die Räder drehen sich, die Kanzlerin ist zufrieden. In Sachen Fortschritt, so rät Angela Merkel, könne man doch auch eine Menge von Bertha Benz und ihren ersten Runden mit dem Automobil lernen. Schließlich hätten da viele Freunde des Pferdefuhrwerks am Wegesrand gestanden und den Kopf geschüttelt. "Solche Leute hat es gegeben", erzählt die Kanzlerin. "Aber sie haben sich in der Geschichte nicht durchgesetzt." Deutschland sei eben immer erfolgreich gewesen, "wenn wir fähig waren, Neuland zu betreten".