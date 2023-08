SZ Plus Kinderbetreuung : "Ein reines Glücksspiel, ob Familien sich auf eine gute Kita verlassen können"

Nur gut die Hälfte der Betreuerinnen in Bayerns Kitas hat eine Erzieherausbildung - so wenige wie in keinem anderen Bundesland. Damit können Kinder vielerorts nicht optimal gefördert werden, warnt Forscherin Tina Friederich.