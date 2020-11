Von Thorsten Denkler, New York, und Tobias Zick

Während die Auszählung lief, begleitet von viel Getöse, gab Kamala Harris die mahnende, seriöse Stimme aus dem Hintergrund. "Jede einzelne Stimme muss gezählt werden", twitterte sie am Mittwoch. Zuvor, bevor die Wahllokale schlossen, hatte sie immer wieder an all jene appelliert, die noch immer irgendwo zur Stimmabgabe anstanden: "Bleibt in der Schlange. Und wenn ihr bei der Stimmabgabe auf irgendwelche Probleme stoßt, wählt unsere Wählerschutz-Hotline."