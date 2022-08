Mischt sich der Kreml in Italiens Wahlen ein? Vor allem manche Rechte haben eine verdächtige Nähe zu Moskau. Deshalb will das Parlament Parteikonten nun prüfen lassen.

Von Oliver Meiler, Rom

Das Interesse des Kreml an den italienischen Parlamentswahlen vom 25. September ist ganz offensichtlich größer, als sich das gemeinhin gehört. Interessiert im Sinne von: in Erwartung eines Ausgangs, der dem russischen Regime genehm wäre. Und wenn die großen italienischen Medien dieses Interesse richtig deuten, wäre es Wladimir Putin und den Seinen sehr recht, wenn in Rom die Rechte an die Macht käme, wie es die Umfragen voraussagen. "Russische Einmischung" schrieben dieser Tage gleich mehrere Zeitungen groß über ihre erste Seite. Das Turiner Blatt La Stampa wählte eine noch unheilvollere Schlagzeile: "Russische Schatten".

Ausgelöst hat die Sorge Dmitrij Medwedjew, früher Präsident Russlands und nun faktische Nummer zwei hinter Putin, mit einem Post auf Telegram. Er schrieb da, die europäischen Bürger hätten es in der Hand, ihre "dummen Regierungen" abzuwählen. Dass Europa ein kalter Winter erwarte, sei allein deren Schuld. Er nannte Italiens Wahlen nicht spezifisch, doch die Italiener sind die nächsten Europäer, die wählen. Sie nahmen den Post persönlich. Aber es ist ja immer noch so, dass Einmischung nur dann funktioniert, wenn sich jemand auch beeinflussen lässt. Und Medwedjew hat sich in jüngerer Vergangenheit nun so oft als falkenhafter Chefpropagandist Putins bewiesen, dass seine Absichten eigentlich offensichtlich sein sollten.

Dennoch glaubt Moskau, einen Beitrag leisten zu können, dass in Italien traditionell europaskeptische, außenpolitisch ambivalente bis russlandfreundliche Kräfte die Wahlen gewinnen und dadurch das geeinte Europa in dieser heiklen Phase destabilisieren. Ein Teil des italienischen Publikums ist durchaus empfänglich für die russische Propaganda zum Krieg in der Ukraine - aus einem alten Reflex: Die beiden Länder standen sich immer nahe, kulturell und oft auch politisch. Die Handelsbeziehungen sind sehr eng, die Sanktionen gegen Russland schmerzen viele italienische Unternehmen empfindlich.

Putin hat alte Freunde in Rom - sie stehen wohl vor dem Wahlsieg

Die Rechte ist gespalten, wenigstens auf den ersten Blick. Die favorisierten Postfaschisten, Giorgia Melonis Fratelli d'Italia, tragen seit Beginn des russischen Angriffskriegs alle Maßnahmen der Regierung des abtretenden Premier Mario Draghi mit, obschon sie ihr nicht angehören: Waffenlieferungen an die Ukraine, Sanktionen gegen die russische Nomenklatura - allem haben sie zugestimmt. Meloni sagt nun ständig, dass Italien, wäre sie Premierministerin, weiterhin fest an der Seite der Nato stehen würde, "und zwar ohne Wenn und Aber". Ein klares Bekenntnis also. Es soll die Ängste in Europa zerstreuen: Meloni will möglichst moderat wirken.

Doch dieses Credo ist ganz frisch, ihre Nähe zum ungarischen Premier Viktor Orbán hat man im Land nicht vergessen. Außerdem sind Melonis Bündnispartner in dieser Frage viel unentschlossener als sie. Silvio Berlusconi von Forza Italia ist ein Freund Putins. Er ist hin- und hergerissen zwischen der "Enttäuschung", wie er es nennt, über Putins jüngste Entwicklung und alter Verbundenheit. Die beiden haben einst sogar zusammen Urlaub gemacht. Als Berlusconi kürzlich mit dem russischen Botschafter in Rom geredet hat, sagte er hinterher, er habe jetzt die "Wahrheit" über den Krieg in der Ukraine erfahren.

Matteo Salvini, der Chef der rechtspopulistischen Lega, spricht im Wahlkampf vor allem von den großen Kosten, die Italien und die Italiener sich aufbürdeten für das teurere Gas und die Sanktionen - nach dem Motto: Sind wir sicher, dass es sich lohnt, uns mit Kiew zu solidarisieren und mit Moskau anzulegen? Früher, etwa nach der russischen Annexion der Krim, stimmte die Lega jeweils gegen Sanktionen. Salvini zeigte sich immer mal gerne in einem T-Shirt mit Putins Konterfei - ein Fan. Er sagte auch einmal: "Gebe zwei Mattarella ab für einen Putin" - Sergio Mattarella ist Italiens Staatspräsident. 2017 schloss die Lega ein Abkommen mit "Einiges Russland", der Partei Putins. Seither fragt man sich in Italien, ob die Lega Geld bekommt aus Moskau. Salvini dementiert. "Ich war schon lange nicht mehr in Russland", sagte er vor ein paar Tagen lakonisch.

Doch das Parlamentarische Komitee für die Sicherheit der Republik, bekannt unter dem Akronym Copasir, hat seine Zweifel. Es sei an der Zeit, ließ es nach Medwedjews Appell ausrichten, dass das Parlament ganz genau prüfe, ob es Parteien gebe, die Geld aus Moskau erhielten. Der Kreml führe einen "hybriden Krieg", er verbreite gezielt Fake News, die dann in den sozialen Netzwerken zirkulieren. Den Italienern müsse klar sein, dass Moskau das transatlantische Bündnis schwächen wolle und dafür ein möglicherweise loses Glied in der Kette ausgemacht habe. Italien eben.