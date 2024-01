Krieg in Nahost:Baerbock will Saudi-Arabien Kampfjets liefern

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich dafür ausgesprochen, dass Deutschland die Lieferung von Kampfjets des Typs Eurofighter Typhoon an Saudi-Arabien zulässt. Sie verwies zum Auftakt ihrer Nahostreise am Sonntagabend in Jerusalem darauf, dass Saudi-Arabien Drohnen und Raketen abfange, die von den schiitischen Huthi-Milizen in Jemen auf Israel abgefeuert werden. Die Gruppe wird wie die Hisbollah im Libanon und Milizen in Irak und Syrien von Iran unterstützt und mit Waffen beliefert.