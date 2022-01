Von Christoph Koopmann, München

Demnächst soll nach Wochen der Diskussion auch der Bundestag über die Frage des noch jungen Pandemiejahres 2022 debattieren: Wird es eine Impfpflicht geben? Eng wesensverwandt mit ihr ist die Frage: Wenn ja, wie wird diese kontrolliert und durchgesetzt? Der Deutsche Ethikrat hat kurz vor Weihnachten empfohlen, ein nationales Impfregister einzuführen. Es wäre praktisch die einzige Möglichkeit, flächendeckend und umfänglich zu überprüfen, ob eine Impfpflicht eingehalten wird oder nicht, glauben viele in Medizin wie Bürokratiewesen kundige Menschen.

Trotzdem ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zwar für die Pflicht, aber gegen ein Register. Man könne das auch ohne Verzeichnis "monitorieren", sagte er dem Deutschlandfunk Anfang dieser Woche. "Ich warne davor, ein Impfregister zu nutzen. Der Aufbau eines Impfregisters dauert lange und ist auch datenschutzrechtlich nicht unumstritten." Aber wäre es wirklich so kompliziert?

Zu Lauterbachs erstem Punkt: Es würde dauern, ein eigenes System zur Erfassung der Daten aufzusetzen und es angriffs- wie absturzsicher zu gestalten. Zudem müssten für einen vollständigen Überblick die persönlichen Daten aller impfpflichtigen Bürger aus den Melderegistern erst zusammengetragen werden. Diese werden auf Landes- respektive Kommunalebene geführt. Die Digitalisierungsfachleute im Bundesgesundheitsministerium gehen nach Informationen der Süddeutschen Zeitung davon aus, dass es mindestens ein Jahr dauern würde, ein Impfregister an den Start zu bringen.

Dänemark, Finnland und Schweden haben lange vor Corona ein Impfregister eingeführt

Die deutsche Digitalisierungserfahrung zeigt, dass das unter Umständen sogar optimistisch geschätzt ist. 2016 etwa beschloss der Bundestag, dass ein Register für Organspender und -empfänger kommen soll. Mehr als fünf Jahre später gibt es das Transplantationsregister immer noch nicht. Andererseits: Österreich hat es geschafft, seit Beginn der Pandemie ein Corona-Impfregister aufzubauen, die gesetzliche Grundlage gibt es seit 2012. Nun wird es dazu dienen, die ab Februar geltende Immunisierungspflicht zu überprüfen.

Bei Lauterbachs zweitem Argument gegen ein Register, dem Datenschutz, hat sich auch Justizminister Marco Buschmann (FDP) besorgt gezeigt. Er sei eben zurückhaltend bei Verzeichnissen mit Daten über die gesamte Bevölkerung, sagte er im Dezember. Fachleute sind längst nicht so pessimistisch. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber merkt an, dass der Datenschutz einem Impfregister nicht pauschal im Weg stehe. Es müsste allerdings klar begründet werden, warum man es brauche - die Legitimation falle leichter, wenn es nicht nur um Kontrolle des Einzelnen ginge.

Dänemark, Finnland, Schweden oder die Niederlande haben schon Impfregister eingeführt, bevor es Covid-19 und Impfpflichtdiskussionen gab. Auch Forscher können auf die Daten zugreifen und dadurch sehen, welche Bevölkerungsgruppen besser geimpft sind und welche schlechter. Ein Punkt, der eng damit zusammenhängt: "Unsere bisherigen Informationskampagnen sind sehr breit angelegt", sagt Heike Baehrens, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, der SZ. "Wir brauchen mehr individuelle Ansprache, Aufklärung und zielgruppenangepasste Beratungsangebote." Das würde ein Impfregister "erheblich vereinfachen". Man könnte zum Beispiel allen Nichtgeimpften einen Brief mit Aufklärung und Terminvorschlägen schicken.

Das betont auch Virologe Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko). "Ein zentrales Impfregister hätte aus meiner Sicht Vorteile", sagte er der SZ. Damit ermögliche man ein unkompliziertes Impfquotenmonitoring, zudem ließe sich die Schutzwirkung von Impfungen besser erfassen. Und: "Man kann seltene Nebenwirkungen rascher identifizieren."

Auch mit Register wäre die Überprüfung der Impfpflicht aufwendig

In Dänemark etwa ist eine elektronische Patientenakte mit dem Impfverzeichnis verknüpft. So können Forschende prüfen, ob bestimmte Beschwerden vieler Patienten unmittelbar nach einer Impfung aufgetreten sind. In Deutschland erhält das für Arzneimittelsicherheit zuständige Paul-Ehrlich-Institut zwar auch Impfdaten, etwa bei Masern, allerdings melden die Krankenkassen diese Daten in der Regel nur halbjährlich - für Corona viel zu langsam.

Stiko-Chef Mertens erkennt zwar die Bedenken wegen des Aufwands und des Datenschutzes an, doch er sagt, es komme eben von Anfang an auf ein "gutes Konzept" an. Trotzdem werden die bisher angekündigten Bundestags-Gruppenanträge für eine Impfpflicht wohl kein Register vorsehen.

Nur, wie würde dann überprüft, wer sich hat impfen lassen und wer nicht? Justizminister Buschmann hält stichprobenartige Kontrollen für das Wahrscheinlichste. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, hält davon nicht viel. Die kommunalen Ordnungsämter könnten schon helfen, aber sie arbeiteten schon jetzt "an der Belastungsgrenze", sagte er der SZ. Außerdem: Würde die Ausfertigung der Bußgeldbescheide auch bei Städten und Gemeinden hängen bleiben?

Auch den Vorschlag von FDP-Politiker Konstantin Kuhle, dass die Einwohnermeldeämter doch allen Bürgerinnen und Bürgern eine Impfeinladung schicken könnten, unabhängig vom Impfstatus (den kennt ja keiner), hält Landsberg für nicht praktikabel. 83 Millionen Briefe? Die Kommunen könnten keine weiteren Aufgaben übernehmen, so Landsberg. Es gebe "wirksame Instrumente zur einfacheren Handhabung". "Dazu zählt ohne Frage ein nationales Impfregister."

SPD-Gesundheitspolitikerin Baehrens fordert, dass man sich wenigstens eine Alternative zur Erfassung des Impfstatus überlege, wenn am Ende wirklich kein Impfregister kommt - "möglichst niedrigschwellig digital und eher dezentral". Beispielsweise anonymisiert über die Corona-Warn-App. Nicht vorrangig, um die Einhaltung einer Impfpflicht zu kontrollieren - sondern, um bisher ungeimpfte Menschen zielgenau ansprechen zu können.