Von Constanze von Bullion, Paul-Anton Krüger und Mike Szymanski, Berlin

Er knurrt, er poltert, vermutlich wütet er auch bisweilen. Winfried Kretschmann, knorriger Querkopf der Grünen und Ministerpräsident von Baden-Württemberg, will seinen Parteifreunden an der Bundesspitze der Grünen Beine machen in der Pandemie. Kaum ein Tag vergeht, an dem Kretschmann oder einer seiner Minister nicht öffentlich Druck ausüben auf die Ampel-Parteien in Berlin, die Maßnahmen gegen Corona-Infektionen wieder zu verstärken, und zwar dalli. Nun also setzen die Dinge sich in Bewegung, wenn auch langsam.