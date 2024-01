Die USA und Großbritannien haben mit Unterstützung weiterer Verbündeter in der Nacht zu Freitag "erfolgreich" Stellungen der Huthi-Miliz in Jemen angegriffen. Dies sei eine "direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Huthi auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer", teilte das Weiße Haus in einer schriftlichen Stellungnahme von US-Präsident Joe Biden mit.

Eine Reaktion der USA und ihrer Verbündeten hatte sich zuletzt immer stärker angedeutet. Großbritanniens Verteidigungsminister Grant Shapps hatte in den vergangenen Tagen immer wieder vor Konsequenzen gewarnt, sollten die Angriffe nicht aufhören. Am Donnerstagabend soll der britische Premierminister Rishi Sunak dann laut britischen Medienberichten sein Kabinett kurzfristig zu telefonischen Beratungen einberufen haben, um dieses über die bevorstehenden Militäranschläge zu informieren.

Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, warnte die Huthi bereits am Donnerstag, dass sie die Konsequenzen dafür tragen müssten, sollten sie ihre Angriffe nicht stoppen. Der Sprecher des Pentagon, Brigadegeneral Pat Ryder, hatte es auf einer Pressekonferenz in Washington DC abgelehnt, sich zu Berichten aus Großbritannien über mögliche Aktionen gegen die Huthis zu äußern.

UN-Resolution verurteilt Huthi-Angriffe

Der UN-Sicherheitsrat hatte am Mittwoch per Resolution ein Ende der Angriffe der von Iran unterstützten islamistischen Huthi-Miliz in Jemen auf Handelsschiffe im Roten Meer gefordert. Das am in New York verabschiedete Papier verurteilt die Angriffe und fordert ihre "sofortige Einstellung". Mohammed Ali al-Huthi, Chef des obersten Revolutionskomitees der Huthis in Jemen, bezeichnet die Resolution als "politisches Spiel". Es seien die USA, die das Völkerrecht verletzten.

Seit Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas greifen die Huthi immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an. Große Reedereien meiden die wichtige Handelsroute zunehmend. Die Huthi greifen auch Israel immer wieder direkt mit Drohnen und Raketen an. Etwa zehn Prozent des gesamten Welthandels laufen über das Rote Meer. Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet damit die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg zwischen Asien und Europa.