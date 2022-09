König Charles III. wird um die Akzeptanz der Krone in der britischen Gesellschaft neu kämpfen müssen. Und wie so oft geht es um Macht und Einfluss - und sehr viel Geld.

Von Alexander Mühlauer, London

Lange bevor Charles König wurde, war er schon "The Boss". So nannten ihn jedenfalls die Angestellten des Herzogtums Cornwall, das ihm bislang sein Einkommen sicherte. Das Duchy of Cornwall besteht aus gewaltigen Ländereien, die Charles zuletzt einen jährlichen Überschuss von 23 Millionen Pfund bescherten, also umgerechnet 26 Millionen Euro. Verantwortlich für die Finanzen des Herzogtums ist nun Prinz William. Der Boss muss sich jetzt um die gesamte Firma kümmern.