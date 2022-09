Von Michael Bauchmüller und Henrike Roßbach

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hegt nach SZ-Informationen Zweifel an der geplanten Gasumlage. Hintergrund ist eine womöglich problematische Doppelrolle des Staates: Einerseits stellt er über die Umlage milliardenschwere Transfers sicher, mit denen die Gasimporteure beim Kauf teurer Erdgaslieferungen unterstützt werden. Andererseits verhandelt er mit ebendiesen Importeuren, wie etwa Uniper, über weitere Stützungsmaßnahmen bis hin zu einer Übernahme. In diesem Fall flösse das Geld der Gaskunden an Unternehmen, die mehrheitlich in Staatsbesitz wären.

Habecks Zweifel könnten in diesen Tagen neue Nahrung bekommen, denn offenbar steht der Bund kurz vor einer Verstaatlichung von Uniper. Laut einer Mitteilung von Uniper SE in Düsseldorf befindet sich der Bund in abschließenden Gesprächen mit der Uniper-Mutter, dem finnischen Fortum-Konzern - inklusive einer acht Milliarden Euro umfassenden Finanzspritze. Auch mit der Leipziger VNG laufen Gespräche über eine stärkere Stützung.

Beide Unternehmen haben, wie zehn weitere, Ansprüche aus der Gasumlage angemeldet. Ende nächster Woche tritt sie in Kraft. Auf deutsche Gaskunden kommt dann ein Aufschlag von 2,419 Cent je Kilowattstunde zu. Aus dem Aufkommen wiederum sollen Gasimporteure ausgefallene russische Lieferungen ersetzen. Weil die Gaspreise enorm gestiegen sind, müssen Gaseinkäufer deutlich mehr zahlen, um ihre Verträge mit Stadtwerken und Industriebetrieben zu bedienen. Bisher haben Gasimporteure - allen voran Uniper und die einstweilen verstaatlichte Gazprom Germania - Forderungen von 34 Milliarden Euro aus dem Umlagetopf angemeldet.

Doch Privatleute kommt die Umlage teuer. Je nach Verbrauch summiert sie sich für Familien mit Gasheizung auf mehrere Hundert Euro im Jahr. Um die Last zu mindern, hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Gas auf den ermäßigten Satz von sieben Prozent gesenkt. Scheitert die Gasumlage an rechtlichen Bedenken, stünde die Bundesregierung wieder bei null.

Erhoben werden soll sie zunächst dennoch. Allerdings sieht das Wirtschaftsministerium die Umlage dem Vernehmen nach nur noch als "Brücke", bis eine andere Art der Finanzierung gefunden ist. Das wiederum ruft das Finanzministerium auf den Plan. Aus Sicht von Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Umlage den Charme, dass sie den Staatshaushalt nicht belastet. Der Ausgleich zwischen Gaskunden und Gasimporteuren liefe gewissermaßen nebenher. Bei fast allen anderen Formen der Finanzierung dagegen wäre auch der Staat direkt gefragt.

Habecks Zweifel fußen dem Vernehmen nach auf dem externen Gutachten einer Anwaltskanzlei. Laut SZ-Informationen lag die finale rechtliche Prüfung beim Finanzministerium. Dort aber betrachtet man das Problem als "überholt". Am Dienstag hieß es: "Es bestehen keine Rechtsbedenken. Wirtschaftsminister Habeck kann wie geplant die von ihm vorgeschlagene Gasumlage einführen." Die befassten Ressorts inklusive Kanzleramt hätten das bereits in der vergangenen Woche bestätigt.