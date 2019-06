28. Juni 2019, 18:55 Uhr Trump und Putin bei G20 Illiberale unter sich

TOPSHOT - US President Donald Trump (R) walks with Russia's President Vladimir Putin before taking a family photo at the G20 Summit in Osaka on June 28, 2019. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)

Auf dem G20-Treffen in Osaka demonstrieren US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin freundliche Einmütigkeit.

Die russische Einmischung in die US-Politik ist Trump nur einen Witz wert.

Die britische Premierministerin May findet deutlichere Worte.

Von Silke Bigalke

Die beiden Präsidenten saßen entspannt, Ellenbogen auf den Knien, vorne auf den Stuhlkanten. Die Nettigkeiten waren ausgetauscht, Fotos gemacht, die Journalisten in Osaka riefen nun laut Fragen durcheinander: Ob Donald Trump Wladimir Putin auf die US-Wahlen 2020 ansprechen werde und auf eine mögliche russische Einmischung. "Misch' dich nicht in die Wahlen ein", sagte der Amerikaner da scherzhaft zu dem Russen. Beide lachten, Putin etwas lauter als Trump, in demonstrative Einmütigkeit.

Putin ist mit einer Botschaft zum G-20-Gipfel nach Osaka gefahren, die Donald Trump gefreut haben dürfte. Die "liberale Idee ist überholt", sagte Putin vor seiner Abreise der Financial Times, Multikulturismus sei nicht mehr haltbar, Diversität dürfe nicht die Werte der "Kern-Bevölkerung" überschatten. Einer, der das erkannt hat, ist für Putin offenbar Donald Trump, den er talentiert nannte.

Putin schmeichelt Trump

"Er weiß, was seine Wähler von ihm erwarten", sagte Putin und lobte Trump, dass er etwas getan habe "gegen den großen Zustrom an Migranten und Drogen". Diejenigen mit liberalen Ideen hingegen, täten nichts. Dasselbe passiere in Europa. Angela Merkels Flüchtlingspolitik nannte Putin einen "Kardinalfehler".

Angesprochen auf Erfolge gegen das Establishment, auf Brexit, AfD und das "Trump-Phänomen" sagte Putin, das Problem sei die Lücke zwischen dem Interesse der Elite und der großen Mehrheit. Die Vertreter der liberalen Ideen "könnten einfach nicht mehr allen alles diktieren". Trumps Wahlsieg erklärte er damit, dass der die Veränderungen der amerikanischen Gesellschaft erkannt und genutzt habe. Eine mögliche Einflussnahme Russlands im vergangenen US-Wahlkampf nannte Putin "mythisch".

Bei so viel Schmeicheleien konnte man fast vergessen, dass die Beziehungen zwischen den USA und Russland auf einem Tiefpunkt sind. Konflikte gibt es genug, den aufgekündigten INF-Vertrag, den Krieg in Syrien, die unterschiedlichen Interessen in Venezuela, die US-Sanktionen gegen Russland, einen amerikanischen Ex-Marinesoldaten, der in russischer Haft sitzt. Beim G-20-Gipfel vergangenes Jahr in Buenos Aires hatte Trump das Treffen mit Putin kurzfristig abgesagt, nachdem Russland 24 ukrainische Seeleute festgenommen hatte, die zwar noch in Haft sitzen, aber in Osaka offenbar kein Hindernis mehr für Putin sind.

May stellt klare Forderungen an den russischen Präsidenten

Der hatte sich im Interview zuvor äußerst selbstbewusst gegeben, stellte etwa die militärische Einmischung in Syrien als Erfolg dar. "Wir haben mehr erreicht, als ich erwartet habe", so habe er Russlands Position im Nahen Osten stabilisiert. Und: "Unsere Truppen haben praktische Erfahrung gesammelt, die sie in Übungen zu Friedenszeiten nie erhalten hätten." In dem Bürgerkrieg, der Hunderttausende Opfer gefordert hat, stehen die USA und Russland auf verschiedenen Seiten. Es gab keine Details über das, was Putin und Trump zu diesem und anderen Konflikten besprachen. Dafür einen gemeinsamen Scherz zum Abschied: Als sie an Journalisten vorbeigingen, sprach Trump von "Fake news", das sei ein großartiger Ausdruck: "Ihr habt das Problem in Russland nicht, aber wir haben es." Und Putin antwortet "Wir haben es auch. Es ist dasselbe."

Die Treffen mit den europäischen Staatschefs dürfte insgesamt kühler ausfallen, als erstes sprach Putin am Freitag mit der britischen Premierministerin Theresa May. Das einzige, was sie den Kameras zeigten, war ein frostiger Händedruck. Die beiden sprechen erstmals unter vier Augen, seitdem der frühere Doppelagent Sergej Skripal in Großbritannien vergiftet worden war. Putin hatte den Fall kurz zuvor abgetan, diese "Spion-Geschichte" sei "keine fünf Kopeken" wert, sagte er. Sie lohne es nicht, die Beziehungen zweier Staaten zu belasten. Es müssten Beweise her, dass Russland dahinter stehe. Überhaupt, Verräter gehörten bestraft. Anders als Trump stellte May klare Forderungen: Die Verdächtigen im Skripal-Fall müssten zur Verantwortung gezogen werden, und Russland müsse seine "destabilisierenden Aktivitäten" einstellen, feindliche Eingriffe und Desinformation etwa. Mit Angela Merkel trifft sich Putin an diesem Samstag.