Auf der Suche nach Orientierung im Umgang mit China: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Japans Premier Fumio Kishida, US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, der britische Premier Rishi Sunak and EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim G-7-Gipfel in Hiroshima.

Von Daniel Brössler, Hiroshima

Zumindest aus Perspektive der Staats- und Regierungschefs muss der G-7-Gipfel von Hiroshima an ein Konklave erinnern. Abgeschieden und beschützt vom Rest der Welt verbringen sie drei Tage auf der malerischen Insel Miyajima und beratschlagen über den Lauf der Dinge - ähnlich wie die Kardinäle, die sich von der Außenwelt abgeschlossen versammeln und danach einen neuen Papst präsentieren. Zwischendurch dürfen die G-7-Teilnehmer auch mal japanischer Musik lauschen und ein wenig lustwandeln. Bilder der Harmonie sind es, die von der Insel nach draußen dringen. Das gelingt mühelos. Weniger leicht ist es mit den Botschaften, die an die Außenwelt gesendet werden.

Samstagmittag etwa serviert der Gastgeber, Japans Premierminister Fumio Kishida, das schwierige Thema "Wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und wirtschaftliche Sicherheit". Ganz maßgeblich geht es da um China und darum, wie die Abhängigkeit von der autoritären Wirtschaftsmacht verringert werden kann. Gerade bei diesem Thema waren vor dem Gipfeltreffen heftige Auseinandersetzungen erwartet worden. Seit Jahren drängen die USA ihre Partner vor allem in Europa zu weniger Blauäugigkeit im Umgang mit China - woran sich seit den Zeiten von US-Präsident Donald Trump Wesentliches im Ton, aber nicht alles in der Sache geändert hat.

Von den Signalen in Sachen Ukraine abgesehen, hängt der Erfolg des G-7-Gipfels in Hiroshima also davon ab, ob es gelingt, eine gemeinsame Linie gegenüber China zu formulieren. Es gebe in der Frage des Handels mit China "hier eine ganz klare Verständigung", hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schon am Freitagabend beteuert. Für ihn ist das Thema auch innenpolitisch brisant. In der Ampelkoalition in Berlin steht die Einigung über eine China-Strategie noch aus, wobei Außenministerin Annalena Baerbock für eine härtere Linie gegenüber Peking steht. "Niemand redet dem Decoupling das Wort. Dass man also China aus dem Welthandel ausklammert, das wird von niemandem verfolgt", versicherte Scholz in Hiroshima.

Decoupling, die Entkopplung, war ein Schlagwort besonders während der Präsidentschaft von Donald Trump gewesen - und tatsächlich hatten die Leute von US-Präsident Joe Biden schon im Vorfeld des Gipfels klargestellt, dass dies nicht ihr Konzept sei. "Alle", behauptete Scholz nun allerdings am ersten Gipfelabend, seien "der Meinung, dass China eine gute Entwicklung nehmen können soll, auch was den ökonomischen Wohlstand seiner Bürgerinnen und Bürger betrifft". Das hieße, dass der Westen eine weitere Stärkung des machtbewussten China ausdrücklich begrüßt, und auch eine versöhnliche Botschaft nach Peking senden will.

Ganz so klar scheint das auch wieder nicht zu sein. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen etwa verweist am Samstag darauf, wie viele Länder etwa in Afrika schlechte Erfahrungen mit chinesischen Investitionen gemacht haben. "Sie nahmen chinesische Kredite und endeten in einer Schuldenkrise", sagte sie. Der globale Wettbewerb mit China wird jedenfalls keinesfalls abgeblasen in Hiroshima. Das neue Zauberwort heißt "De-Risking", also Risikoabbau. Im Kern geht es darum, durch Diversifizierung Abhängigkeiten von China etwa beim Bezug von Rohstoffen zu verringern, und im Umkehrschluss neue Lieferländer zu fördern. In der Praxis ist das kompliziert und nach Expertenmeinung ein Projekt für Jahrzehnte.

"De-Risking, nicht Entkopplung", bestätigt schließlich auch ein hochrangiger US-Beamter noch einmal die amerikanische Linie. Man mache aber keine Abstriche etwa beim Pochen auf Menschenrechte. "Wir erkennen an, dass die ökonomische Widerstandskraft es erfordert, Risiken abzubauen (de-risking) und zu diversifizieren", heißt es denn laut Nachrichtenagentur Reuters auch einem Entwurf der Gipfelerklärung. Man wolle vor allem die zu große Abhängigkeit von China in wichtigen Lieferketten verringern. Die G-7-Staats- und Regierungschefs mahnen Peking in einer Reihe von Punkten von Menschenrechten bis zu Drohungen gegen Taiwan. Angesichts der Rolle in der internationalen Gemeinschaft und der Größe der Wirtschaft sei es aber "notwendig, mit China zu kooperieren", betonen die G 7. Auch die Formulierung, die Kanzler Scholz offenkundig am Herzen liegt, findet sich: "Unser Politikansatz ist es nicht, China zu schaden. Wir wollen Chinas wirtschaftlichen Fortschritt und die Entwicklung nicht behindern."