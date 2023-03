Von Thomas Hummel und Benedikt Peters

Hoch im Norden, in Eckernförde, Schleswig-Holstein, soll es um elf Uhr an der Hafenspitze losgehen. Ganz im Süden, in Füssen im Allgäu, treffen sich Demonstranten um 15 Uhr vor dem Rathaus, bis zuletzt suchte dort die Ortsgruppe per Facebook-Aufruf nach jemandem, der sich traut, eine Rede zu halten.