Von Peter Fahrenholz

Nach heftiger öffentlicher Kritik, auch aus muslimischen Kreisen, und wegen erheblicher Vorbehalte in der FDP ist die Wahl der Publizistin Ferda Ataman zur neuen Antidiskriminierungsbeauftragten der Bundesregierung verschoben worden. Ursprünglich hätte Ataman, die von der neuen, grünen Bundesfamilienministerin Lisa Paus vorgeschlagen worden ist, in dieser Woche vom Parlament gewählt werden sollen. Jetzt ist die Abstimmung erst für die nächste Sitzungswoche des Bundestages Anfang Juli geplant.

Nicht nur von der Union wird die Wahl Atmans vehement abgelehnt, auch in den Reihen des Koalitionspartners FDP gibt es erhebliche Bedenken gegen sie. Die FDP-Abgeordnete Linda Teuteberg hatte unmittelbar nach der Bekanntgabe der geplanten Berufung erklärt, dass sie Ataman nicht wählen werde. In den Medien und im Netz hat die Personalie eine außerordentlich kontroverse Debatte ausgelöst, die von Zustimmung bis zu strikter Ablehnung reicht. Kritiker werfen Ataman vor, bei migrationspolitischen Themen seit Jahren immer wieder mit überzogener Polemik zu polarisieren und halten sie deshalb für die Aufgabe als Antidiskriminierungsbeauftragte für ungeeignet. Ataman hat zahlreiche ihrer Tweets inzwischen gelöscht und damit weitere Kritik auf sich gezogen.

Auf Wunsch der Liberalen hat Ataman sich am Dienstagnachmittag in der FDP-Fraktion vorgestellt. Die Debatte mit ihr hat nach SZ-Informationen etwa eineinhalb Stunden gedauert und soll offen und sehr kontrovers verlaufen sein. Ob es Ataman dabei gelungen ist, die Bedenken gegen sich zu zerstreuen, ist ungewiss. Es werde in jedem Fall Gegenstimmen geben, heißt es.

Neben den Bedenken gegen die Person Ataman fühlen sich die Liberalen aber vor allem wegen des ganzen Verfahrens düpiert. Es gibt eine ganze Reihe von Posten für Beauftragte der Regierung. Bei den wichtigeren von ihnen, etwa den Wehr- oder den Datenschutzbeauftragten ist es das übliche Verfahren, dass sich die Kandidaten in den Fraktionen vorstellen, ehe sie gewählt werden. Außerdem wird bei Posten, bei denen eine Partei das Vorschlagsrecht hat, vorher in der Koalition sondiert, ob es Bedenken gegen die ins Auge gefasste Person gibt.

All das hat im Fall Ataman nicht stattgefunden. Offenkundig ist diese Personalie vom Familienministerium, in dessen Zuständigkeit der Posten fällt, im Alleingang vorangetrieben worden. Dieses Vorgehen von Familienministerin Paus sei "äußerst unklug" gewesen, heißt es in Koalitionskreisen. Zu einem großen Krach in der Ampel will die FDP das Thema aber nicht eskalieren lassen.