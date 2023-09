Von Josef Kelnberger, Brüssel

Die Turnhalle ist in der Migrationspolitik das, was in der Klimapolitik der Heizungskeller ist. Vorsicht, Explosionsgefahr! Die deutschen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mahnten deshalb vergangene Woche bei ihrem Besuch in Brüssel, die EU müsse die Zahl der irregulär nach Europa kommenden Migranten dringend senken. Viele Kommunen fühlten sich überfordert und seien wieder gezwungen, Turnhallen für den Sportbetrieb zu sperren, um geflüchtete Menschen unterzubringen. Wie der Ärger über das Heizungsgesetz, so sei auch das Turnhallen-Thema Futter für die Rechtspopulisten.

Der Ministerpräsident eines großen Bundeslandes packte seine Sorgen in die provokative Frage: Was wohl los sein werde in Europa, sollte die AfD bei der Europawahl im Juni 2024 zur stärksten deutschen Partei aufsteigen?

Die Mahnungen aus den deutschen Provinzen haben bei Ursula von der Leyen keinen großen Eindruck hinterlassen, zumindest hinterließ ihre Rede zur Lage der Union diesen Eindruck. Dem Thema waren ein paar Passagen im letzten Drittel ihres Vortrags gewidmet. Migration steuern, irreguläre Ströme reduzieren, human und effizient, Schleuser bekämpfen, dazu ein dringlicher Appell an das Europaparlament und die Mitgliedsländer, die von der Kommission vorgeschlagene europäische Asylrechtsreform vor der Europawahl zu verabschieden. Kein Wort zur Befindlichkeit von Menschen, die mit geschlossenen Turnhallen konfrontiert sind.

Migration ist ein Kernthema der Rechtspopulisten und laut Umfragen für die Deutschen das derzeit wichtigste Politikfeld neben der wirtschaftlichen Entwicklung. Im ersten Halbjahr 2023 gingen in den EU-Staaten sowie in Norwegen und der Schweiz insgesamt rund 519 000 Asylanträge ein, das sind 28 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2022, und das ist der höchste Wert seit sieben Jahren. Weil Staaten wie Italien und Griechenland ihrer Pflicht nicht mehr nachkommen, alle ankommenden Migranten zu registrieren, werden fast ein Drittel aller Asylanträge in Deutschland gestellt, wo zudem mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine Aufnahme fanden.

Das Abkommen mit Tunesien ist umstritten

Ursula von der Leyen hat sich in ihrer Amtszeit erst mit Migrationsfragen befasst, als am Ende der Corona-Krise die Flüchtlingszahlen wieder stiegen und die Regierungen sie aufforderten, Fluchtrouten zu schließen. Und sie will keinesfalls die Hardlinerin spielen. Sie wehrte sich dagegen, Mauern und Zäune aus EU-Mitteln zu bezahlen. Und es hat sie im Juni wohl einige Überwindung gekostet, mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni und dem niederländischen Premierminister Mark Rutte nach Tunis zu reisen, um den autokratischen Präsidenten Kais Saied um Hilfe zu bitten.

Das Abkommen mit Tunesien, von der Kommissionspräsidentin in ihrer Rede nur mit einem Satz erwähnt, ist derzeit der einzige Hebel, kurzfristig die Zahl der ankommenden Flüchtlinge zu senken. Mehr als 100 Millionen Euro hat die EU überwiesen, um den tunesischen Grenzschutz zu stärken, weitere 900 Millionen Euro könnten im Rahmen einer umfassenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit fließen, wenn weniger Migranten nach Europa kommen. Zuletzt ist die Zahl der Geflüchteten aber gestiegen.

Im Europaparlament kritisierten Grüne, Linke und Sozialdemokraten am Dienstag die Zusammenarbeit mit Saied, der die Menschenrechte von Migranten missachte. CSU-Politiker Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei, forderte dagegen, Vertrauen zwischen EU und Tunesien aufzubauen. Europa habe keine Alternative. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron sollten sich in Tunis blicken lassen, sagte Weber.

Deutschland findet sich in einer Reihe mit den Blockierern Polen und Ungarn

Die deutsche Regierung ist derzeit aber weit davon entfernt, in der Brüsseler Migrationspolitik eine Führungsrolle zu spielen. Mit den humanitären Standards, die sie vertritt, steht sie mittlerweile fast allein. Sie hat als einzige menschenrechtliche Bedenken gegen den Tunesien-Deal angemeldet. Und sie bremst auch die Verhandlungen über die Reform der Gemeinsamen Europäischen Asylpolitik (GEAS), die signalisieren soll: Europa hat einen Plan, Europa handelt gemeinsam, Europa hat die Lage im Griff.

Nach der Sommerpause sollten eigentlich die finalen Verhandlungen zwischen dem Rat der Mitgliedstaaten und dem Parlament beginnen. Die beiden Institutionen haben vereinbart, alle zugehörigen Gesetze im Paket zu verhandeln - aber die nationalen Regierungen haben immer noch keine Verhandlungsposition zum letzten Baustein der GEAS-Reform gefunden, zur "Krisenverordnung". Sie regelt Asylverfahren in Ausnahmesituationen, etwa wenn Migranten von anderen Staaten "instrumentalisiert" werden, um die EU zu schwächen. Der Schutzstatus der Asylbewerber könnte dann massiv eingeschränkt werden. Die spanische Ratspräsidentschaft legte im Juli ein Kompromisspapier dazu vor, doch die nötige Mehrheit - etwa zwei Drittel der Mitgliedsländer - kam im Rat nicht zustande, weil die Ampelkoalition sich enthielt.

Der deutsche Widerstand ist wohl den Grünen geschuldet. Sie haben im Ringen um die Migrationsgesetze schon große Zumutungen hinnehmen müssen, vor allem im Juni in Luxemburg, als Innenministerin Nancy Faeser (SPD) einer umstrittenen Reform zustimmte: Asylverfahren von Bewerbern mit geringen Aussichten auf Erfolg sollen binnen weniger Wochen in großen Lagern an den EU-Außengrenzen abgewickelt werden, sogar Familien mit Kindern sollen in diesen Lagern festgehalten werden. Eine weitere Zumutung wollen die Grünen sich derzeit ersparen.

Die Bundesregierung macht mit ihrer Blockade der Krisenverordnung, wenn auch aus gänzlich anderen Motiven, gemeinsame Sache mit Ungarn und Polen. Die beiden Regierungen lehnen europäische Standards im Umgang mit Migranten aus Prinzip ab. In Polen lässt die regierende PiS parallel zur Parlamentswahl im Oktober sogar eine Volksabstimmung über den Mehrheitsbeschluss von Luxemburg durchführen. Denn darin ist, zumindest in der Theorie, die Pflicht aller Staaten festgeschrieben, nach einem europäischen Schlüssel Flüchtlinge aufzunehmen.

Es verwundert viele in Brüssel, dass Deutschland sich in ein Boot mit Polen und Ungarn begibt. Die spanische Ratspräsidentschaft sieht jedenfalls im Ringen um die Krisenverordnung keine Chance, ohne Deutschland die nötige Mehrheit zu erreichen. Die Frage ist nun, wie lange die Ampel ihre Blockade durchhält.

Die Grünen hoffen wohl darauf, dass das Migrationspaket aufgeschnürt wird und die heiklen Gesetze vertagt werden bis nach der Wahl. Aber dafür scheint es in Brüssel keine Mehrheit zu geben. Eine andere grüne Hoffnung: Das Parlament könnte in den Verhandlungen mit dem Rat zumindest durchsetzen, dass Migrantenfamilien mit Kindern nicht in Lagern eingesperrt werden können. "Wenn das Europaparlament darauf beharrt, ist die GEAS-Reform tot", sagt dazu ein EU-Diplomat. Zu viele Mitgliedstaaten würden sich verweigern. Aber noch haben die Verhandlungen gar nicht begonnen. "Die Zeit wird knapp, Mitte Februar fällt der Hammer", sagt der EU-Diplomat, danach werde man es nicht mehr schaffen, bis zur Wahl alle Verfahren abzuschließen. Und einen "Plan B" gebe es in der europäischen Migrationspolitik leider nicht.

Was ein Scheitern für Europa bedeuten könnte, kam in Ursula von der Leyens Rede zur Lage der Europäischen Union nicht vor.