Von Karoline Meta Beisel, Björn Finke und Matthias Kolb, Brüssel

In Sorge vor der Ausbreitung der neuen Varianten des Coronavirus müssen sich EU-Diplomaten so fühlen, als seien sie mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist. "Es ist wie eine Pandemie innerhalb einer Pandemie", sagt einer von ihnen. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnte am Donnerstagmorgen vor neuerlichen Grenzschließungen: "Das war falsch 2020 und das ist noch falsch in 2021", sagte er im Deutschlandfunk. Während der ersten Corona-Welle hatten die Mitgliedstaaten aus Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus egoistisch und unkoordiniert ihre Grenzen geschlossen. Die EU wankte in ihren Grundfesten, bei der Virusbekämpfung aber hat das Manöver nicht geholfen. Die Mitgliedstaaten gelobten, es nicht zu wiederholen.

Nun aber steht das heikle Thema erneut auf der Tagesordnung: Die 27 Staats- und Regierungschefs wollten am Donnerstagabend bei einem Videogipfel über das weitere Vorgehen beraten. Es ist schon das neunte Mal, dass sich die "Leader" auf diese Weise austauschen. Wie zu Beginn der Pandemie warnte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Mitgliedstaaten vorab: Pauschale Grenzschließungen seien keine Lösung. Sie "schaden dem Binnenmarkt und sind nicht so effizient wie gezielte Maßnahmen. Darum brauchen wir einen gemeinsamen Ansatz beim Testen, Reisen und für die Grenzen", sagte sie.

Ähnlich hatte sich auch die Bundeskanzlerin am Donnerstagvormittag geäußert: Grenzkontrollen seien die "Ultima ratio", die man unter allen Umständen verhindern wolle, sagte Angela Merkel (CDU) in der Bundespressekonferenz. Ganz ausschließen könne man sie aber nicht. Kein Wunder, hatte die Bundesregierung die Debatte doch mit einem Papier vorangetrieben, das vorab unter den Mitgliedstaaten zirkulierte und der SZ vorliegt.

Demnach schlägt die Bundesregierung unter anderem vor, die Verbreitung der Varianten bei der Ausweisung von Risikogebieten zu berücksichtigen, etwa auf der Karte des EU-Seuchenkontrollzentrums ECDC. Dann könnten auch innerhalb der EU auf dieser Basis Test- oder Quarantänepflichten verhängt werden. Auch der CSU-Chef Markus Söder drängte am Donnerstag auf ein gemeinsames Vorgehen. "Sollte das nicht klappen, dann sind Grenzkontrollen zwingend notwendig", sagte er.

Kaum ein Mitgliedstaat untersucht mögliche Mutationen

Die Kanzlerin betonte, es gehe ihr nicht um flächendeckende Grenzkontrollen. "Wenn aber ein Land mit einer doppelt so hohen Inzidenz wie Deutschland alle Geschäfte aufmacht und wir haben noch zu, dann haben wir ein Problem", sagte Merkel. Redebedarf habe sie vor allem mit der Schweiz und mit Tschechien. Dabei dürfte auch die Tatsache eine Rolle spielen, dass bisher kaum ein Mitgliedstaat ausreichend Proben sequenziert, um überhaupt zu wissen, wo welche Mutation verbreitet ist. Darum bleibt als Strategie vorerst nur, die Infektionsraten insgesamt weiter einzudämmen. Die Kommission hat die EU-Länder bereits aufgefordert, mehr Proben zu untersuchen. Auch das dürfte beim Gipfel zum Thema werden, ebenso die Frage, wie die Produktion von Impfstoffen beschleunigt werden kann.

Aber während manche Regierungschefs zur Eindämmung des Virus neue Beschränkungen erwägen, denken andere bereits darüber nach, ob und wie man den Reiseverkehr für Geimpfte möglichst bald wieder erlauben kann. Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis hatte die Debatte mit einem Brief an die EU-Kommission angestoßen, in dem er Reisefreiheit für Geimpfte forderte. Auch andere Urlaubsländer wie Spanien, Malta und Portugal befürworten solch eine Lösung. "Das könnte zur Wiederherstellung der Mobilität auf europäischer Ebene beitragen", sagte die spanische Tourismusministerin Reyes Maroto.

Die Frage nach Privilegien für Geimpfte stelle sich nicht, sagt Merkel

Andere Länder stehen dem Vorhaben allerdings kritisch gegenüber. Zum einen deshalb, weil bislang noch gar nicht klar ist, ob und welche Impfstoffe auch vor der Übertragung des Virus schützen. Außerdem konnte sich bis jetzt erst ein kleiner Teil der Europäer bereits impfen lassen. Ähnlich äußerte sich auch Merkel: die Frage nach Privilegien stelle sich noch nicht. Möglich wäre aber, dass die Mitgliedstaaten sozusagen vorsorglich die Arbeit an einem gemeinsamen Dokument aufnehmen - oder es bei dem gelben Impfpass der Weltgesundheitsorganisation belassen. Die wohl wichtigere - und schwierigere - Frage nach den konkreten Einsatzmöglichkeiten könnte dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder diskutiert werden.

Zu Beginn der Videokonferenz wollte EU-Ratspräsident Charles Michel die Verhaftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny ansprechen. Sie wird von der EU scharf verurteilt. Auch in der Forderung, den Kremlkritiker sofort frei zu lassen, sind sich alle einig. Laut EU-Diplomaten plante Michel keine ausgiebige Debatte, es wurde aber erwartet, dass etwa die Vertreter aus Polen, Lettland, Estland oder Litauen als Konsequenz für Sanktionen gegen Moskau plädieren. Das EU-Parlament verlangte weitere Maßnahmen gegen Russland, unter anderem etwa gegen Oligarchen und deren Familien. 449 der 705 Abgeordneten stimmten für einen Baustopp der deutsch-russischen Gas-Pipeline Nord Stream 2. Die Entschließung wurde von Christ- und Sozialdemokraten sowie von Liberalen und Grünen unterstützt.