Man muss sich die beiden Minister als Freunde vorstellen. Vielleicht nicht die besten, aber es reicht, damit Bundesfinanzminister Christian Lindner und sein Pariser Amtskollege Bruno Le Maire bei jedem öffentlichen Auftritt ein "mein Freund" vor den Namen des anderen setzen. So beleben sie die angeknackste deutsch-französische Freundschaft zumindest ein wenig. Und sie scheinen sich aneinander gewöhnt zu haben in den langen, zähen Verhandlungen um die Regeln für die Staatsfinanzen in Europa. Zumindest öffentlich ist nichts mehr zu sehen von der eisigen Stimmung zwischen den beiden, von der Mitarbeiter aus Lindners Ministerium noch voriges Jahr sprachen.

So weit sie bis zuletzt noch auseinanderlagen beim Thema Schuldenregeln, so nah beieinander wollten sie wirken am Vorabend der für Mittwoch terminierten entscheidenden Sitzung der EU-Finanzminister. Man sei einer 100-prozentigen Übereinstimmung nah, sagte Le Maire bei einer Pressekonferenz mit Lindner in Paris. Frankreich, Italien und Deutschland seien auf einer Linie.

"Großartige Neuigkeiten für Europa", schreibt Le Maire

Nach dem anschließenden Abendessen mit seinem deutschen Kollegen verkündete Le Maire, man sei sich jetzt einig. Das seien "großartige Neuigkeiten für Europa, die solide öffentliche Finanzen und Investitionen in die Zukunft sicherstellen werden", schrieb der Franzose bei X, während Lindner lediglich von der "Chance auf eine politische Einigung" sprach.

Für Mittwochnachmittag hatte die spanische Ratspräsidentschaft die EU-Finanzminister zu einer außerordentlichen Videokonferenz eingeladen. Einziger Tagesordnungspunkt waren die Schuldenregeln, auch bekannt als Stabilitäts- und Wachstumspakt. Hervorgegangen sind sie aus den im Maastrichter Vertrag festgelegten Obergrenzen von 60 Prozent Gesamtverschuldung und drei Prozent Haushaltsdefizit.

Diese bleiben auch bestehen. Aber die übrigen Regeln dafür, wie die EU-Staaten mit ihren Schulden umzugehen haben, mussten neu geschrieben werden. So befand das eine Mehrheit der Mitgliedstaaten, und so sieht es auch die EU-Kommission, die im April ihren Reformvorschlag für die Schuldenregeln vorgelegt hat.

Wegen der Pandemie sind die Fiskalregeln seit 2020 ausgesetzt

Die Reform folgt auf eine Zeit, in der die EU-Kommission die finanzpolitischen Zügel locker ließ. Seit 2020, dem ersten Jahr der Corona-Pandemie, sind die aktuellen Fiskalregeln ausgesetzt. Das gab den EU-Mitgliedstaaten den nötigen Spielraum, um mit Hilfsprogrammen und Investitionen auf die Krise und die anschließenden Kriegsfolgen zu reagieren. Es hatte aber auch Schuldenstände und Haushaltsdefizite zur Folge, die weit über den gesetzlichen Grenzen liegen.

Vom kommenden Jahr an gelten die alten Regeln wieder, und ein knappes Drittel aller EU-Staaten muss mit einem Defizitverfahren rechnen. Im Schnitt sind die 19 Euro-Länder mit mehr als 90 Prozent der Wirtschaftsleistung verschuldet. Frankreich und Italien gehören mit gut 111 und 142 Prozent zur Spitzengruppe, Deutschland liegt aktuell bei etwa 64 Prozent.

Ziel der Reform ist es erstens, den Ländern mehr Spielraum zu geben, um ihre Schulden abzubauen, während sie weiterhin etwa in Klimaschutz-Maßnahmen investieren müssen. Zweitens möchte die Kommission die Regeln künftig strikter durchsetzen. Zuletzt galten die Vorgaben nur noch auf dem Papier, und es hatte nie ernsthafte Folgen, wenn ein Land gegen die Maastricht-Kriterien verstieß. Man habe nun erstmals "einen Pakt der Stabilität und der Glaubwürdigkeit", sagte Le Maire am Dienstag.

Um diese Glaubwürdigkeit war die Bundesregierung besorgt, nachdem die Kommission vorgeschlagen hatte, künftig mit jedem Land individuelle Schuldenabbaupläne zu vereinbaren. Lindner und seine Beamten hatten sich deshalb für allgemeingültige Vorgaben zum Schuldenabbau eingesetzt. Die finden sich jetzt auch im letzten Kompromisstext, den die Spanier vor der geplanten Sitzung verschickt hatten.

Die Länder sollen ihre Schuldenquote um bis zu einem Prozentpunkt senken

Demnach sollen Länder mit einer Schuldenquote höher als 90 Prozent der Wirtschaftsleistung diese um einen Prozentpunkt pro Jahr senken. Bei einer Verschuldung zwischen 60 und 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts soll es nur ein halber Prozentpunkt pro Jahr sein. Wer in diese beiden Kategorien fällt, soll sein jährliches Defizit unter 1,5 Prozent halten - eine Vorgabe, die vor allem Deutschland als "Sicherheitslinie" gefordert hatte. Das soll Raum schaffen, um in Krisenzeiten reagieren und trotzdem die Drei-Prozent-Regel einhalten zu können.

Länder, die beide Schwellenwerte zugleich überschreiten, sollen ihre Schulden um jährlich mindestens 0,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts über vier Jahre oder 0,25 Prozent über einen Zeitraum von sieben Jahren reduzieren, bis die Verschuldung auf ein "tragfähiges" Niveau gebracht ist. Was tragfähig ist, berechnet die Kommission regelmäßig anhand makroökonomischer Modelle. Die genauen Zahlen hängen vom Lauf der Verhandlungen ab.

Sollten sich die Minister einigen, sei das ein Erfolg für alle, sagte ein Vertreter der spanischen Regierung vor dem Treffen, "in dem Sinne, dass dieser Kompromiss das Beste ist, was wir erreichen können". Nach der politischen Einigung im Rat müssen die Mitgliedstaaten noch einen Kompromiss mit dem EU-Parlament aushandeln. Während vom kommenden Jahr an wieder die alten Regeln gelten, können die neuen erstmals für die Haushaltspläne 2025 angewendet werden.