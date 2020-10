Von Michael Bauchmüller, Berlin, und Jana Stegemann, Düsseldorf

Wie macht man Schluss mit einem Wirtschaftszweig? Wie verabschiedet man sich von einem Stoff, der ein halbes Jahrhundert lang eine ganze Region geprägt hat?

Diesen Donnerstag legt das Land Nordrhein-Westfalen den Entwurf einer neuen "Leitentscheidung" vor. So heißen am Rhein die Masterpläne für den Abbau von Braunkohle. Dieser Plan aber ist einer für den Abbau des Abbaus, mit Folgen für die Dörfer entlang der Tagebaukanten. Denn mit dem vorgezogenen Ende der Braunkohle drängt nun auch die Zeit für das Danach. "Neue Perspektiven für das Rheinische Braunkohlerevier" heißt der Plan. Schließlich soll nun mit den Braunkohle-Tagebauen, ursprünglich geplant bis mindestens 2045, bereits 2038 Schluss sein - womöglich aber auch noch früher.

Wie viel sich allein in den vergangenen zwei Jahren geändert hat, belegt nichts so sehr wie der Umgang mit dem Hambacher Wald. Noch vor zwei Jahren ließ das Land Polizistinnen und Polizisten aufmarschieren, um die Rodung des "Hambi" durchzusetzen - ganz im Sinne des RWE-Konzerns, der an die Braunkohle unter dem Wald ranwollte. Doch nun attestiert die Leitentscheidung dem Wald zwischen Aachen und Köln einen "erhaltenswerten Zustand": "Es sind daher Maßnahmen zu entwickeln, die eine gute Ausgangsbasis für seinen dauerhaften Erhalt sichern", heißt es. Das Ökosystem müsse sich erholen "und wieder einen Lebensraum für geschützte Tier- und Pflanzenarten bieten können".

Tagebaukante und Hambacher Wald sollen nur 50 Meter trennen

Erstritten hatten das erst Bürger und Demonstranten im Wald, und später die Kommission zum Kohleausstieg. Sie hatte sich auf einen Erhalt des Waldes geeinigt. Mehr als eine Milliarde Tonne Braunkohle würden damit "aufgegeben", heißt es nun in der Leitentscheidung.

Doch Debatten bleiben, auch mit der Leitentscheidung. So sieht der Düsseldorfer Plan einen Abstand zwischen Tagebaukante und Wald von nur 50 Metern vor. Umweltschützern ist das zu wenig. "Um den Hambacher Wald langfristig zu schützen, sollte Ministerpräsident Laschet auf die eindeutigen Empfehlungen von Biologen und Waldforschern setzen" sagt Martin Kaiser, Chef von Greenpeace Deutschland und einst selbst Mitglied der Kommission. Der Abstand müsse 500 Meter betragen, "damit der Wald nicht austrocknet". Der nordrhein-westfälische Landesverband des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will den "Hambi" sogar als europäisches FFH-Schutzgebiet ausweisen lassen. Diese Leitentscheidung habe die Chance verpasst, "endlich für den sozialen Frieden in der Region zu sorgen", sagte Dirk Jansen vom BUND am Dienstagabend.

Ohnehin ist der Streit im Revier noch lange nicht beigelegt. Neben dem Hambacher Wald ist auch das Örtchen Morschenich bei Düren gerettet, in dem aber nicht einmal mehr 50 der einst gut 500 Einwohner leben - der Rest ist schon umgesiedelt. Anderen Dörfern dagegen macht der Plan wenig Hoffnung: Keyenberg, Kuckum, Unter- und Oberwestrich, Berverath - sie sollen weiterhin dem Tagebau Garzweiler II weichen. Bis spätestens 2028 soll die Umsiedlung abgeschlossen sein.

Doch Anwohner wehren sich erbittert, unterstützt unter anderem von der Initiative "Alle Dörfer bleiben". 40 000 Menschen haben bisher für die Braunkohle ihre Dörfer im Rheinland verlassen müssen. Dieses "Umsiedlungsgeschehen" neige sich nun dem Ende zu, tröstet der Bericht - und regt an, "zunächst Flächen außerhalb noch bewohnter Ortschaften für den Gewinnungsbetrieb" zu nutzen. "Planungssicherheit für die Region und die Tagebaubetroffenen gibt es nicht", sagte der NRW-Geschäftsleiter des BUND, Dirk Jansen. Die neue Leitentscheidung des Landes "dient einmal mehr vor allem den Interessen des Kohlekonzerns RWE". Insgesamt sei der neue Plan ein "Dokument klimaschutzpolitischer Unglaubwürdigkeit".

Weil der Rhein nicht mehr so viel Wasser führt, gibt es Probleme

Doch auch ganz neue Probleme ziehen herauf, denen sich die Leitentscheidung seitenlang widmet. Was passiert mit den Löchern? Fluten wäre eine Option, doch groteskerweise könnte der Klimawandel das erschweren - und an dem ist die Verstromung von Braunkohle alles andere als unschuldig. "Die Auswirkungen der Trockenheit der vergangenen Jahre auf die Rheinwasserführung", so heißt es nun in dem Papier, "wird mit Blick auf die avisierten Befüllungszeiträume (...) zu untersuchen sein." Weil der Rhein nicht mehr so viel Wasser führt, lässt sich auch nicht mehr so viel für die Flutung abzweigen.

Es ist die vierte "Leitentscheidung" zur Braunkohle, nach 1987, 1991 und 2016. Die letzte wird es wohl nicht sein. Schließlich sah auch die Kohle-Kommission mehrere Überprüfungen des Ausstiegspfads vor, etwa 2026, 2029 und 2032. Sollte es in deren Rahmen zu einem früheren Ausstieg kommen, "werden die daraus resultierenden Änderungen überprüft", heißt es nun. Umweltschützer schöpfen daraus Hoffnung - dass sich vielleicht doch noch Dörfer dem Bagger entreißen lassen.