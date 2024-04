"Europa ist sterblich" - wie Macron den Kontinent retten will

Der französische Präsident zeichnet ein dramatisches Bild - er fordert Europa auf, endlich an sich zu glauben sowie massiv in seine Zukunft und Sicherheit zu investieren.

Von Oliver Meiler, Paris

Emmanuel Macron verortet Europa in einem dramatischen, gar tödlich riskanten Moment seiner Geschichte. "Europa ist sterblich", sagte Frankreichs Präsident in einer neuen Grundsatzrede zur Zukunft des Kontinents an der Pariser Universität La Sorbonne: "Europa kann sterben." Bedroht von Kriegen, vom Wettbewerb weniger regeltreuer Handelsmächte, auch von der eigenen Missliebe und Selbstzweifeln. Die Europäer könnten das "existenzielle Risiko" abwenden, sagte er, wenn sie es nur wollten. Nötig sei eine schnelle Reaktion, jetzt, sofort, mit Paradigmenwechseln auf vielen Gebieten.