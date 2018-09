23. September 2018, 20:21 Uhr Bundesregierung Seehofer: Maaßen wird Sonderberater im Innenministerium

Die Bundesregierung hat sich im Fall Maaßen geeinigt. Der bisherige Chef des Verfassungsschutzes soll Sonderberater im Innenministerium für europäische und internationale Aufgaben im Rang eines Abteilungsleiters werden.

Vorher war geplant, dass Maaßen Staatssekretär werden sollte. Damit hätte er auch mehr Sold erhalten.

Die Änderungen sollten "zügig und zeitnah" umgesetzt werden, sagte Innenminister Seehofer.

Der bisherige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen wird Sonderberater im Bundesinnenministerium. Er werde im Rang eines Abteilungsleiters für europäische und internationale Aufgaben zuständig sein, teilte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach einem Spitzentreffen der Koalition in Berlin mit. Seine Besoldung bleibe unverändert auf der Stufe B9. Die Änderungen sollten "zügig und zeitnah" umgesetzt werden, sagte Seehofer.

Die Finanzierung von Maaßens neuer Stelle werde aus dem Haushalt seines Ministeriums erwirtschaftet, sagte Seehofer. "Zusätzliche Mittel sind nicht erforderlich." Maaßens neuer Posten werde unmittelbar beim Bundesminister angesiedelt.

Seehofer begründete das Abrücken der Parteichefs von CDU, SPD und CSU von der eigentlich vorgesehenen Beförderung Maaßens zum Staatssekretär damit, dass die Politik Rücksicht auf die Bevölkerung nehmen müsse, die den Schritt sehr kritisch gesehen habe. Der bisherige Staatssekretär Gunther Adler (SPD), auf dessen Stellen Maaßen rücken sollte, bleibe im Amt.

Der CSU-Chef bestritt, dass die große Koalition wegen des Streits am Rande eines Koalitionsbruch gestanden habe. "Jedenfalls bei all den Besprechungen, die ich geführt habe, war dies bei keinem Zeitpunkt ein Thema", betonte Seehofer. Es habe auch niemand mit einem Koalitionsbruch gedroht, weshalb er die Debatte der vergangenen Tage nicht verstanden habe.

Nahles: "Wir haben noch viel vor".

SPD-Chefin Andrea Nahles setzt darauf, dass die Koalition nach der neuen Einigung im Streit über Maaßen nun zur Regierungsarbeit zurückkehrt. "Die Koalition wird sich nun wieder der Sacharbeit widmen. Wir haben noch viel vor", sagte Nahles. Die SPD-Chefin nannte die Einigung "ein gutes Signal, dass die Koalition in der Lage ist, die öffentliche Kritik ernst zu nehmen und sich selbst zu korrigieren".

Maaßen war als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz wegen seiner Äußerungen zu den Ausschreitungen von Chemnitz in die Kritik geraten. Die Parteichefs hatten sich dann zunächst darauf geeinigt, dass er sein Amt verlassen und stattdessen als Staatssekretär ins Innenministerium wechseln sollte. Vor allem in der SPD hatte dies jedoch Empörung hervorgerufen, da diese Versetzung einer Beförderung gleichgekommen wäre.

FDP-Chef Christian Lindner kritisierte das Ergebnis der Verhandlungen. "Auf die Frage, ob man Herrn Maaßen vertraut oder nicht, antwortet die GroKo nicht", schrieb er auf Twitter- Stattdessen werde der Posten eines "Frühstücksdirektors" geschaffen. Der großen Koalition gehe es nicht um reale Problemlösungen, sondern um "Gesichtswahrung und Beschwichtigung".

Ähnlich äußerte sich auch die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt: "Die Groko hat kein Problem gelöst, das real existiert, sondern nur welche, die sie selbst geschaffen hatte. Merkel, Seehofer, Nahles, Maaßen", schrieb sie auf Twitter. In einem anderen Tweet von ihr hieß es: "Und Maaßen bleibt. Das schafft wieder neue Probleme. Es bleibt der, der das Parlament bei Amri belogen hat, der die AfD coacht und rechte Verschwörungstheorien verbreitet".

"Merkel und Nahles sind offenbar begriffsstutzig. Dieses Postengeschacher versteht kein Mensch", hieß es von Linken-Chef Bernd Riexinger. "Es geht im Fall Maaßen nicht nur um die Gehaltserhöhung. Der Mann verbreitet aus höchster Position rechte Fake-News und sollte daher kein öffentliches hohes Amt mehr bekleiden."

Karl Lauterbach von der SPD verteidigte die Entscheidung. "Ein Zerbrechen der Regierung wegen eines Spitzenbeamten der das Vertrauen der Bundeskanzlerin und großen Teilen der Regierung verlor wäre international lächerlich gewesen. Andere Länder stehen vor größeren Problemen", schrieb er bei dem Kurznachrichtendienst. Die nun gefundene Lösung sei "ok und akzeptabel".

Thorsten Schäfer-Gümbel, stellvertretender SPD-Chef und Spitzenkandidat der hessischen Sozialdemokraten, forderte eine Umorientierung von Berlin. "Nun müssen sich alle in der Bundesregierung weiteren Themen zuwenden: Wir brauchen einen zweiten Wohngipfel: der erste war okay, reicht aber nicht. Mieterinnen und Mieter in Deutschland müssen eine Atempause bekommen! Wir brauchen mehr Anstrengungen und Tempo!", hieß es in einem Statement von ihm.