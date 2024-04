Deutschland und Iran:Härtere Gangart gegen Teheran

Demonstrativ: Ein Truck mit Lenkflugkörper auf einer Militärparade am Mittwoch in Teheran.

Von Markus Balser und Paul-Anton Krüger, Berlin

Die Außenminister hatten 27 Tage durchverhandelt im Palais Coburg zu Wien, als sie am 14. Juli 2015 ihre Unterschriften unter das Atomabkommen mit Iran setzten. Keine sieben Tage später stieg der damalige Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) als erster westlicher Politiker mit einer Wirtschaftsdelegation in eine Regierungsmaschine, um den Handel mit der Islamischen Republik wieder in Gang zu bringen. Die Sanktionen im Atomstreit hatten die Geschäfte sehr erschwert. Jetzt wollten die Deutschen die Ersten sein in Teheran - zur Irritation ihrer Verbündeten und unbeeindruckt davon, dass Israel Sturm lief gegen die Vereinbarung. Premier damals: ein gewisser Benjamin Netanjahu.