Manche Auftritte schreiben Geschichte, so improvisiert sie auch daherkommen mögen. Es war schon bald Mitternacht, viel später als gedacht, als Emmanuel Macron im Wintergarten des Élysée vor die Presse trat, um darüber zu berichten, wie sich der von ihm für einen Abend versammelte Westen über die Ukraine ausgetauscht hat, über deren Bedürfnisse im Abwehrkrieg gegen Russland. Und nichts ließ erahnen, dass die Medienkonferenz eine ganze Weile in Erinnerung bleiben dürfte. Man hatte ja nur vorgehabt, Einigkeit und Entschlossenheit zu demonstrieren, ein Signal an Wladimir Putin zu senden, damit sich der nicht zu siegessicher wähnt.

Die 21 Staats- und Regierungschefs waren schon weg. Manche hielten beim Gehen noch ein paar Minuten inne und redeten mit den Reportern. Bundeskanzler Olaf Scholz war einer der Ersten, die aufbrachen. Er ging, ohne zu reden. Wahrscheinlich saß Scholz schon im Flugzeug, als Macron über ihn zu reden begann - ohne ihn namentlich zu nennen, natürlich, aber das war auch nicht nötig.

"Es gibt heute keinen Konsens darüber, offiziell Bodentruppen zu schicken."

Der Franzose wirkte wach wie immer. Er liebt solche Momente, in denen er zeigen kann, wie jung und beredt er ist, wie frisch. Ein Journalist fragte ihn, was er denn von der Aussage des slowakischen Premiers halte, der schon vor dem Pariser Gipfel vor der Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine gewarnt hatte. Und so setzte Macron diese Sätze, im Wortlaut: "Über alles wurde gesprochen, sehr frei und direkt. Es gibt heute keinen Konsens darüber, offiziell Bodentruppen zu schicken. Doch für die Zukunft darf man nichts ausschließen. Wir werden alles tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnt."

Und dann: "Viele Leute, die heute 'Nie, nie' sagen, waren dieselben, die vor zwei Jahren 'Nie, nie' zu den Panzern gesagt hatten, 'Nie, nie' zu den Jets, 'Nie, nie' zu den Langstreckenraketen, 'Nie, nie' das und jenes. Ich erinnere Sie daran, dass viele, die heute um diesen Tisch saßen, vor zwei Jahren sagten: ,Wir schlagen Schlafsäcke und Helme vor.'" Gemeint war offenkundig jemand ganz spezifisch, jemand, der wohl schon über den Wolken schwebte, zurück nach Berlin. Der sich aber, wie in Berlin am Tag darauf zu hören war, gar nicht angesprochen fühlte.

Macron und Scholz sind so unterschiedlich in ihrem ganzen Auftreten, dass man sich fragen muss, ob das jemals noch etwas werden kann mit den beiden. Macron glaubt wohl, er müsse mehr reden, weil Scholz kaum redet. Scholz findet offenbar, dass Macron zu viel redet. Und beide sind auf ihre Weise davon überzeugt, dass ihrem jeweiligen Land die Führungsrolle in Europa zukommt. Spannungen und Streit hat es bei aller Freundschaft immer wieder gegeben zwischen Berlin und Paris, aber die ziemlich unverhohlene Kritik Macrons an Scholz an diesem Montagabend in Paris ist doch ungewöhnlich - ausgerechnet in einem Augenblick, da der Westen seine Geschlossenheit gegenüber Russland zeigen will.

Die Serie gegenseitiger Sticheleien, Enttäuschungen und Kränkungen ist mittlerweile lang. Emmanuel Macron hatte 2017 an der Pariser Universität Sorbonne eine ehrgeizige Europa-Rede gehalten und wünschte sich vor allem aus Deutschland eine Reaktion. Kanzlerin Angela Merkel war aber zurückhaltend, und ihr Nachfolger Scholz zog es vor, 2022 in Prag eine eigene Europa-Rede zu halten, in der er Frankreich weitgehend ignorierte. Auch auf ein vages Angebot Macrons, über Kooperation bei der atomaren Abschreckung zu reden, ging das Bundeskanzleramt öffentlich nicht ein. Trotz der Unsicherheit wegen der möglichen Rückkehr von Donald Trump setzt Scholz auf den atomaren US-Schirm.

Während sich Macron also ein sicherheitspolitisch eigenständiges Europa wünscht, hält Scholz an der engen Verbindung mit den USA fest. Dies zeigt sich auch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, nach dem Scholz ein Sondervermögen eingerichtet hat, um die Bundeswehr zu stärken. Viel Geld fließt nun für ein israelisches System zur Luftverteidigung und für US-Kampfflugzeuge vom Typ F-35, die im Extremfall US-Atomwaffen transportieren können. Macron hält den deutschen Ansatz für falsch: Aus seiner Sicht müsste Deutschland europäische Rüstungshersteller stärken, statt in den USA und Israel einzukaufen. Beim Treffen in Paris hat er sich nun immerhin darauf eingelassen, von der Ukraine dringend benötigte Artillerie-Munition auch außerhalb Europas zu beschaffen.

Am Tag nach dem Pariser Treffen stellte Bundeskanzler Scholz denn auch klar, dass er das derzeit für die eigentlich wichtige Frage hält. Man habe "sehr intensiv und sehr gut" über mehr Unterstützung für die Ukraine diskutiert, sagte er am Dienstag während eines Besuchs in Freiburg. Da gehe es um Waffen, Munition und Luftverteidigung. Was die Ukraine seiner Meinung nach nicht braucht, sagte der Kanzler auch: eine Diskussion über Bodentruppen. In Paris sei besprochen worden, "dass das, was von Anfang an miteinander festgelegt worden ist, auch für die Zukunft gilt, nämlich, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von Nato-Staaten dorthin geschickt werden".

Macron hat es geschafft, die Ampel hinter dem Kanzler zu versammeln

In der Bundesregierung wird darauf verwiesen, dass kein einziger der in Paris Versammelten sich für die Entsendung von Bodentruppen ausgesprochen habe. Nicht einmal aus dem Kreis der Osteuropäer habe jemand dafür plädiert. Dass Macron laut über Bodentruppen nachdenkt, kann man sich in Berlin nur mit der für Atommächte typischen "strategischen Ambiguität" erklären. Die Gegenseite soll über die eigenen Absichten möglichst im Unklaren gelassen werden. Im vorliegenden Fall: Putin soll nicht sicher sein können, ob Nato-Länder der Ukraine im äußersten Fall nicht doch zu Hilfe kommen würden. Das freilich ist das Gegenteil dessen, was US-Präsident Joe Biden relativ früh nach Beginn des russischen Angriffskriegs als Linie vorgegeben hatte. In einem Gastbeitrag für die New York Times hatte er klargestellt, keinesfalls mit eigenen Truppen eingreifen zu wollen.

Mit seinem Vorpreschen hat Macron nun zumindest das Kunststück vollbracht, die ganze Ampelkoalition hinter dem Kanzler zu versammeln. Hagelte es eben noch Kritik wegen der Festlegung des Kanzlers, der Ukraine keine Taurus-Marschflugkörper zu liefern, besteht jetzt Einigkeit in der Ablehnung von Nato-Bodentruppen für die Ukraine. Zwischen Scholz und Macron dürfte es nun aber noch schwieriger werden als zuvor. In Freiburg verwies Scholz noch mal auf seinen Appell an die Verbündeten, der Ukraine mehr Waffenhilfe zukommen zu lassen. Sein Eindruck sei: "Das ist angekommen. Alle wollen jetzt mehr machen." Zwar hatte Macron tatsächlich jüngst ein neues Drei-Milliarden-Euro-Paket auf den Tisch gelegt, zugleich aber hatten seine Leute durchblicken lassen, dass er sich Belehrungen aus Deutschland verbittet.

Im Kanzleramt war man wiederum überrascht von der kurzfristigen Einladung nach Paris. Öffentlich verlor Olaf Scholz darüber indes kein Wort. Das Treffen sei "auch ein Zeichen der sehr guten Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich", lobte er formvollendet. Er danke dem "französischen Präsidenten sehr, dass er dazu nach Paris eingeladen hat".