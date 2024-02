Hunderttausende gehen auf die Straßen seit Wochen, um sich gegen Rechtsextremismus und Angriffe auf demokratische Institutionen zu stellen. Nun will auch die Politik ein Zeichen setzen und mehr Entschlossenheit an den Tag legen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat am Dienstag ein weiteres Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus in Berlin vorgestellt, zusammen mit Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang und BKA-Chef Holger Münch. "Wir wollen alle Instrumente des Rechtsstaats nutzen, um unsere Demokratie zu schützen", kündigte Faeser an. Es gehe darum, rechtsextremistische Netzwerke zu zerschlagen, ihnen ihre Einnahmen zu entziehen und ihnen die Waffen wegzunehmen, sagte Faeser. Die Politik müsse die offene Gesellschaft besser gegen ihre Feinde verteidigen.

Der Vorstoß aus dem Bundesinnenministerium und den Sicherheitsbehörden zielt zum einen darauf ab, Extremisten am äußersten rechten Rand ähnlich wie kriminelle Clans oder Gruppierungen der Organisierten Kriminalität zu behandeln. Dazu gehört auch, ihnen den Zufluss an Finanzmitteln abzuschneiden und dem Verfassungsschutz größere Befugnisse bei Finanzermittlungen zu geben. Zum anderen will Faeser aber auch dafür sorgen, dass wichtige demokratische Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht gestärkt und krisenfester werden.

Nun hat es an Plänen gegen Gefahren von rechts auch bisher nicht gemangelt in Berlin. Schon unter der Regierung von Angela Merkel (CDU) wurde im November 2020 ein 89-Punkte-Plan gegen Rassismus und Rechtsextremismus beschlossen. Es sah unter anderem eine Stärkung der politischen Bildung und von Präventionsprogrammen vor. Kurz nach ihrem Amtsantritt legte Bundesinnenministerin Faeser nach, wenn auch zunächst nur mit Papier. Sie kündigte einen "Aktionsplan" gegen Rechtsextremismus an. Dazu gehörte auch eine Verschärfung der Waffengesetze. Demnach sollte bereits die Mitgliedschaft in einer Organisation, die vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall geführt werde, zum Entzug der Waffenerlaubnis führen. Kriegswaffenähnliche halb automatische Waffen sollen für Privatleute ganz verboten werden.

Das Gesetz allerdings gibt es bis heute nicht, Faeser scheiterte am Widerstand der FDP. Auch das geplante Demokratiefördergesetz, das zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Extremismus auf eine solidere finanzielle Grundlage stellen soll, hängt bisher noch im parlamentarischen Verfahren im Bundestag fest. Mit ihrem Maßnahmenpaket, das am Dienstag vorgestellt wurde, will Faeser solchen Vorhaben nun neue Dringlichkeit verleihen. Die Verschärfung des Waffengesetzes sei ein "entscheidender Baustein zur Entwaffnung von Extremisten", heißt es in dem Papier ihres Ministeriums. Aber es sind auch neue Vorhaben dazugekommen.

Die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts soll abgesichert werden

Nach den Plänen des Innenministeriums und der Sicherheitsbehörden soll etwa das Grundgesetz krisenfester werden und auch die Abläufe des Verfassungsgerichts besser geschützt werden. Es sei notwendig, "die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts stärker gegen die Einflussnahme demokratiefeindlicher Kräfte abzusichern", heißt es in dem Plan. Es biete sich an, die zentralen Regelungen zu "Organisation und Verfahren in das Grundgesetz aufzunehmen".

Stärker als bisher sollen zudem die Behörden gegen Rechtsextreme kooperieren. Auf allen Ebenen müssten staatliche Stellen Extremisten die Grenzen aufzeigen, heißt es weiter. Der Verfassungsschutz soll künftig verstärkt seine Möglichkeiten nutzen, Erkenntnisse lokalen Behörden vor Ort, wie der Polizei, Ordnungsämtern oder der Gewerbe- und Gaststättenaufsicht zu übermitteln. So könnten zum Beispiel rechtsextremistische Veranstaltungen untersagt werden, heißt es weiter.

Das Innenministerium arbeite zudem mit den zuständigen Landesbehörden daran, die Ein- und Ausreisen internationaler Rechtsextremer zu verhindern. Internationale Einflussnahme und Desinformation soll eine neue "Früherkennungseinheit der Bundesregierung" erkennen und stoppen. Das Innenministerium baut diese Einheit derzeit auf. Die Behörden fürchten, dass manipulierte Nachrichten mit neuer Technik immer größere Wirkung entfalten könnten, und wollen gegensteuern. "So erzeugen autokratische Staaten mit Fake-Accounts künstliche Reichweite oder erfinden mit KI-basierten Bildern Geschichten", heißt es in dem Papier. Sie versuchten so, die freie Meinungsbildung in anderen Gesellschaften zu manipulieren.

Behörden soll es nach Faesers Vorstellungen künftig auch erleichtert werden, Finanzströme von Rechtsextremen aufzuklären und trockenzulegen. Ein eigenes Gesetzesvorhaben, das in solchen Fällen die Hürden senken würde, wenn der Verfassungsschutz Informationen über Konten und Finanztransaktionen anfordert, wird derzeit im Bundesinnenministerium vorbereitet. Innenministerin Faeser habe als Reaktion auf ein kürzlich bekannt gewordenes Treffen von Rechtsextremisten und AfD-Funktionären in Potsdam erklärt, dass "die persönlichen und finanziellen Verbindungen in rechtsextremen Netzwerken stärker ausgeleuchtet werden müssen", hieß es zuletzt aus ihrem Ministerium. Bislang sind Ermittlungen auf Fälle beschränkt, in denen es um volksverhetzende und gewaltorientierte Bestrebungen geht. Das Bundesverfassungsschutzgesetz soll nun so geändert werden, dass es künftig auf das Gefährdungspotenzial ankommt.