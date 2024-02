Es reicht, einen Ball nicht ins Tor zu schießen, und schon schlägt die Meute los. So ging es neulich dem Fußballprofi Luc Castaignos vom 1. FC Magdeburg. Nach einem vergebenen Elfmeter zeigte er auf seinem Instagram-Profil, was ihm da so geschrieben wurde: übelster Rassismus.

Sein Fall ging vor zwei Wochen kurz durch die Schlagzeilen, aber er ist schon wieder verdrängt, weil all das ja längst deprimierender Alltag ist. Weil es auch schon reicht, zum Beispiel irgendeiner marginalisierten Gruppe anzugehören oder eine politische Meinung zu äußern, und schon sind auf sozialen Medien die Hetzer am Start. Da wird bedroht und beschimpft in Ausdrücken, die zu wiederholen überflüssig ist - man kann sie sich vorstellen.

Hass im Netz ist kein neues Phänomen, aber gerade weil es seit Jahren existiert und dem Augenschein nach eher wächst als schrumpft, kann jede weitere Tiefenbetrachtung sinnvoll sein. Allein um das Ausmaß besser zu begreifen, und auch die Folgen. Deshalb hat ein Bündnis mehrerer Organisationen versucht, beides greifbar zu machen. Es hat 3000 Menschen gefragt, was sie im Internet diesbezüglich erleben. Spoiler: viel Schlimmes.

Junge Frauen trifft es besonders häufig

Die Vernetzungsstelle gegen Hate Speech (Nettz), die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, Hate Aid und der Verein Neue Deutsche Medienmacher*innen stellen die Studie am Dienstag vor. Der Titel gibt schon eine Ahnung von den Ergebnissen: "Lauter Hass - leiser Rückzug". Es ist eine der umfangreichsten Studien zu dem Thema in Deutschland, gefördert wurde sie unter anderem durch das Bundesfamilienministerium.

Knapp die Hälfte der Befragten gibt in dieser Studie an, schon mal im Netz beleidigt worden zu sein. Das ist an sich schon schlimm, aber die Studienautorinnen und -autoren wollten dazu auch gruppenbezogenen Hass in den Fokus nehmen, etwa Rassismus, Frauen- oder Queerfeindlichkeit. Dazu zählen sie auch andere "digitale Gewalt" wie das unaufgeforderte Versenden von Nacktfotos. Jeder Vierte hat einen dieser konkreten Übergriffe bereits erlebt.

Und die Studie lässt auch Schlüsse zu, wen es besonders häufig trifft: Junge Frauen zwischen 16 und 24, Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund sowie Homo- und Bisexuelle. Jeweils knapp ein Drittel der Befragten aus diesen Gruppen gab an, das schon erlebt zu haben. Am häufigsten habe sich dieser Hass auf politische Ansichten bezogen, gefolgt vom Aussehen, dann folgen körperliche und psychische Gesundheit und Migrationshintergrund.

Was ist Beleidigung, was Hass?

Was ein wenig überraschen mag, vielleicht sogar ein kleiner Funke Resthoffnung ist im sonst ziemlich düsteren Bild: Nur knapp die Hälfte der befragten Internetnutzer gab an, überhaupt schon einmal Hassbeiträge gesehen zu haben. Das könnte aber auch daran liegen, dass nicht jeder Nutzer jede Beleidigung für sich als "Hass" definiert. Dafür spricht, dass, ganz direkt gefragt, ob man schon Ziel von Hass im Netz geworden sei, nur 15 Prozent mit Ja antworteten (im Vergleich zu 24 Prozent bei der Einzelabfrage nach Beleidigungen, Verleumdungen, Dickpics et cetera).

Besonders häufig nehmen Nutzer Hass auf X und Tiktok wahr, gut die Hälfte der täglichen Nutzer begegnet dort häufig Hass. Auf Facebook und Instagram scheint es allerdings nur unwesentlich besser zuzugehen, da erleben es noch 40 Prozent derjenigen, die dort täglich unterwegs sind, häufig.

Aber das NGO-Bündnis wollte eben nicht nur eine Diagnose der Wahrnehmung von Internetnutzern vornehmen, sondern auch erfahren, wie sie damit umgehen. Das erschütternde Fazit: Diejenigen, die Hass erleben, "schalten sich nicht mehr in Debatten ein oder verlassen die Plattformen. Vielfältige Perspektiven verstummen." Fast die Hälfte der Betroffenen hat aufgehört, das entsprechende Netzwerk zu nutzen. Ein Drittel der Opfer von Hass berichtet außerdem von psychischen Beschwerden und Problemen mit ihrem Selbstbild.

Die Beteiligten dieses "Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz", das die Studie initiiert hat, mahnen deshalb besseren Schutz für Betroffene an, mehr Beratungsstellen, besser geschulte Strafverfolger, aber auch konsequenteres Vorgehen der Plattformbetreiber selbst. Und noch mehr: "Social-Media-Plattformen müssen finanziell zur Verantwortung gezogen werden", fordern die Initiatoren. Sie sollten einen Teil ihres Gewinns abtreten müssen, um für die "gesellschaftlichen Kosten" aufzukommen, und etwa Maßnahmen wie die oben beschriebenen mitfinanzieren.