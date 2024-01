Cyberkriminalität:Abzocke made in Myanmar

Während die Menschen in den USA und Europa im vergangenen Sommer entweder "Barbie" oder "Oppenheimer" sehen wollten, gingen die Chinesinnen und Chinesen mehrheitlich in den Horror-Thriller "No More Bets" . Der Film basiert auf wahren Ereignissen: Ein Programmierer und ein Model werden entführt, versklavt und gequält, um in einer sogenannten Fraud Factory - große Organisationen für Cyberbetrug - in einem nicht näher bezeichneten südostasiatischen Land zu arbeiten. Wegen der kaum zu übersehenden Parallelen protestierten sowohl Kambodscha als auch Myanmar offiziell gegen den Film.

Doch während das Thema in China bereits auf Social-Media-Plattformen wie Wechat diskutiert wird, hat der Rest der Welt bisher kaum Notiz davon genommen. Hört man Jeremy Douglas zu, dem Regionalvertreter des Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung der Vereinten Nationen (UNODC) in Südostasien, dann sollten sich auch die Europäer und Amerikaner schleunigst diesen Film ansehen, denn: "Wir werden im Jahr 2024 einen Anstieg dieser Form der Kriminalität sehen, und sie wird internationaler werden."

Die Cyberkriminellen laufen den Drogenkartellen den Rang ab

Das UNODC beobachtet seit Jahren den Drogenhandel im Mekong-Delta, doch derzeit läuft die Cyberkriminalität diesem den Rang in rasender Geschwindigkeit ab. Die Gewinne haben ein noch nie da gewesenes Ausmaß erreicht, "organisierte Verbrechergruppen sammeln sich in jenen Region, wo sie Schwachstellen finden", so Douglas. Also in Ländern, in denen die Institutionen schwach sind, das System korrupt.

Illegale Gelder fließen zunehmend durch die regionale Casinobranche und in Kryptowährungen. Das UNODC schätzt den Umsatz der Betrugsindustrie in seinem Bericht vom September 2023 in "einem Land der Region" mittlerweile auf 7,5 bis 12,5 Milliarden US-Dollar. Gemeint, wenn auch nicht ausdrücklich angesprochen, ist Myanmar.

Das Land befindet sich seit einem verunglückten Coup vor drei Jahren im Bürgerkrieg. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen, dafür boomt neben dem Drogenanbau und -handel vor allem die Cyberkriminalität. Und das nicht nur durch die Banden aus dem benachbarten China. Auch die Junta benötigt Millionen US-Dollar, um Kampfjets zu betanken, um in Russland und China Waffen zu kaufen und ihre Angriffe auf die diversen Widerstandsgruppen weiterzuführen. Das Land ist zum Wilden Osten geworden, nur ohne Sheriffs.

Ein Eldorado für organisiertes Verbrechen, quasi ohne Strafverfolgung

Besonders betroffen ist der Shan-Staat, eine unabhängige Region Myanmars an der chinesischen Grenze, die ein Viertel der Landesfläche ausmacht. Dort floriert seit dem Coup der Handel mit Methamphetamin und der Anbau von Opium. Der nördliche Teil, der an der Grenze zu China liegt, wurde zudem zur Drehscheibe für Cyberbetrug (Scam). Allein von September bis Mitte Dezember des vergangenen Jahres wurden etwa 40 000 chinesische Staatsangehörige in diesem Zusammenhang im Shan-Staat verhaftet und nach China ausgewiesen. Auf Druck der Regierung in Peking, denn bislang sind die Opfer vorwiegend Chinesinnen und Chinesen.

Cyberkriminalität breitet sich nicht nur rasend schnell aus, sie ist auch mobil. "Operationen gegen Syndikate in einigen Ländern wie den Philippinen haben zu einer teilweisen Verlagerung geführt", erklärt Douglas. "Kriminelle verlegen ihre Infrastruktur dorthin, wo sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden, in abgelegene und Grenzgebiete des Mekong." In diesen Gebieten haben Länder wie Myanmar, Vietnam, Kambodscha und Laos vor Jahren Sonderwirtschaftszonen eingerichtet, um Handel und ausländische Investitionen aus dem In- und Ausland anzuziehen, hauptsächlich aus China.

Diese Zonen wurden zu Anziehungspunkten für das organisierte Verbrechen. Chinesische Besucher fanden auf der anderen Seite der rund 2000 Kilometer langen Grenze zu Myanmar bald nicht nur Casinos, sondern auch billige Prostitution und Nachtclubs, aber quasi keine Strafverfolgung.

Der Betrug summiert sich auf Milliarden US-Dollar

Während der Pandemie boomte das Online-Glücksspiel, der Bedarf an Croupiers, an Programmierern und Models, die sich für Cyber-Peepshows vor Kameras ausziehen, boomte. Das Geschäft wanderte zunehmend in die Ortlosigkeit des Internets ab. "Deswegen ist die Strafverfolgung auch so kompliziert", sagt Douglas.

Wenn heute ein Drogenkurier in Bangkok ein Päckchen ausliefert, kann der Kunde den zu zahlenden Betrag im Online-Casino abliefern oder in Kryptowährung überweisen. Händler und Kunde haben keinen physischen Kontakt. Dazu kommt massenhafter Onlinebetrug im Milliarden-US-Dollar-Bereich. Die Betrüger suchen sich ihre Opfer per Social Media, bauen Vertrauen auf, um sie dann auszunehmen, "Grooming" nennt sich diese Technik.

Manchmal werden Jobs oder Anlagemöglichkeiten angeboten, die es gar nicht gibt. Häufig soll das Opfer in die Geheimnisse der Kryptowährung eingeführt werden. Wobei meistens arme, ungebildete Menschen in ländlichen Regionen in China attackiert werden. Die ersten Investments bringen noch Gewinne, bevor die Opfer komplett ausgenommen werden.

Die UN sprechen von einem der größten Fälle von Menschenhandel in Asien

"Online-Casinos sind zu wahren Scamming-Fabriken angewachsen und funktionieren quasi wie Banken für das organisierte Verbrechen", sagt Jeremy Douglas. In den Scam-Fabriken arbeiten viele Menschen freiwillig, es gibt kaum Alternativen in der Region. Viele werden jedoch zur Arbeit gezwungen. Die Vereinten Nationen sprechen von einem der größten Menschenhandelsfälle der jüngeren Geschichte Asiens, sie schätzen, dass derzeit bis zu 120 000 Menschen in Myanmar festgehalten werden und weitere 100 000 in Kambodscha und anderswo unter Bedingungen, die moderner Sklaverei gleichkommen.

Die Probleme weiten sich inzwischen bis nach Thailand aus, dem stabilsten Land in der Region. Denn die Banden nutzen thailändische Telekommunikationsdienste als digitale Infrastruktur für die Cloud. Lösungen, da sind sich die Experten einig, werden sich nur politisch finden lassen, nicht durch Polizeieinsätze. Bangkok pflegt zwar gute Kontakte zur Junta in Myanmar, immerhin wird auch in Thailand alle Jahre wieder geputscht.

Doch die aktuelle Entwicklung lässt sich nur im Asean-Verbund eindämmen - und in Zusammenarbeit mit China. Da so viele Chinesinnen und Chinesen Opfer von Cyberkriminalität werden, scheint Peking, das seit dem Putsch die schützende Hand über die Junta in Myanmar hält, langsam die Geduld zu verlieren.

Das Problem wird nicht auf die Mekong-Region begrenzt bleiben, die Welle wird größer und breitet sich in alle Richtungen aus. CNN berichtete vergangenen Monat von Opfern in den USA, die per Whatsapp aus Südostasien hereingelegt wurden. Nach Angaben des FBI sind die gemeldeten Verluste im Zusammenhang mit solchen Scams von 907 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 2,9 Milliarden bis Ende des vergangenen Jahres gestiegen.

Dass es bislang wenige Opfer in Deutschland gab, liegt nur daran, dass wenige Menschen außerhalb Deutschlands die Sprache gut genug beherrschen. Doch Jeremy Douglas von der UNODC warnt, "die Banden fangen gerade erst an, sich zu internationalisieren". Sie dehnen sich in Länder mit wenig Kontrolle und Rechtssicherheit aus, "und von denen gibt es weltweit immer mehr".