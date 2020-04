Zum Glück dürfen die Friseure bald wieder aufmachen, andernfalls würde demnächst ganz Deutschland so aussehen wie das Ensemble in Oberammergau kurz vor der Passion. Da sie nun aber Anfang Mai wieder in Betrieb gehen dürfen: Wird dies die Gesundheit vieler Menschen gefährden? Friseurinnen arbeiten nun mal eng am Kunden. Und was ist mit den Kitas? Will man den Eltern wirklich bis Herbst zumuten, Heimbüro und Heimbetreuung zugleich zu betreiben? Oder hätte man, um diese Zumutung zu vermeiden, Kitas bald wieder öffnen sollen; im Wissen um die Gefahr? Und wenn die Regierenden sich nicht dazu durchringen mögen, große Möbelhäuser wieder zu öffnen - drittes Beispiel -, warum erlauben sie aber Aldi, nicht nur Wurst, sondern auch Schränke fürs Bad zu verkaufen?