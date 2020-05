Nach Demonstrationen gegen die staatlichen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus warnen führende Politiker vor einer Radikalisierung des Protests. Wer die Pandemie leugne und zum Verstoß gegen Schutzvorschriften aufrufe, nutze die Verunsicherung der Menschen schamlos dafür aus, die Gesellschaft zu destabilisieren und zu spalten, sagte SPD-Chefin Saskia Esken den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wegschauen und Schweigen hilft nicht. Hier müssen wir gegenhalten und uns als streitbare Demokraten erweisen."

Ähnlich äußerte sich CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak: "Wir lassen nicht zu, dass Extremisten die Corona-Krise als Plattform für ihre demokratiefeindliche Propaganda missbrauchen", sagte er der Augsburger Allgemeinen. Die CDU nehme die Sorgen der Bürger ernst. "Aber klar ist auch, dass wir konsequent gegen diejenigen vorgehen, die jetzt die Sorgen der Bürger mit Verschwörungstheorien anheizen und Fake-News in Umlauf bringen."

Obwohl zuletzt zahlreiche Auflagen aufgehoben wurden und an diesem Montag vielerorts weitere Lockerungen in Kraft treten, waren am Wochenende Tausende Menschen in vielen deutschen Städten auf die Straße gegangen. Sie protestierten - oft unter Missachtung der Hygieneregeln und des Verbots größerer Versammlungen - gegen die staatlichen Vorgaben. Die Proteste lösen in der Politik zunehmend Besorgnis aus, auch weil sich mancherorts Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker unter die Demonstranten mischen.

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz nannte es legitim, Maßnahmen infrage zu stellen und Unmut zu äußern. "Aber es laufen all jene mit, die das System grundsätzlich infrage stellen und Politiker insgesamt für Marionetten von George Soros und Bill Gates halten", kritisierte er in der Welt. Esken betonte, Gewalt gegen Polizisten sei ebenso wenig zu tolerieren wie Angriffe gegen Journalisten.

An den Protesten hatte sich am Samstag auch der Thüringer FDP-Chef und kurzzeitige Ministerpräsident Thomas Kemmerich beteiligt. Auf Bildern war zu sehen, wie er in Gera ohne Mundschutz dicht neben anderen Teilnehmern lief. FDP-Chef Christian Lindner übte scharfe Kritik: "Wer sich für Bürgerrechte und eine intelligente Öffnungsstrategie einsetzt, der demonstriert nicht mit obskuren Kreisen und der verzichtet nicht auf Abstand und Schutz." FDP-Vorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann forderte Kemmerichs Parteiaustritt. Der räumte einen Fehler ein.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Hochschulverband fordert Corona-Bonus bei schlechtem Abitur

Der Deutsche Hochschulverband fordert einen Noten-Bonus für den Fall, dass das diesjährige Abitur infolge der Corona-Krise schlechter ausfallen sollte als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. "Für den Abiturjahrgang 2020 darf kein Nachteil entstehen", sagte Verbandspräsident Bernhard Kempen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Man müsse die besonderen Bedingungen berücksichtigen, unter denen das Abitur in diesem Jahr stattfinde. Das Coronavirus dürfe nicht den Lebenslauf eines ganzen Jahrgangs abwerten.

"Sollten die Leistungen der Schüler am Ende signifikant schlechter ausfallen als im Durchschnitt der letzten Jahre, dann erwarte ich einen Nachteilsausgleich", sagte Kempen. "Alles andere wäre ungerecht." Als Marke nannte er einen schlechteren Schnitt der Abiturnoten von 0,4 oder 0,5 Punkten. In diesem Fall müssten die Schüler einen Bonus bekommen. Dazu sei es nicht nötig, die Abitur-Zeugnisse zu ändern. "Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Hochschulen bei den zulassungsbeschränkten Fächern einen angemessenen Bonus gewähren." Dazu müssten sich die Länder und die Hochschulrektoren auf eine bundesweit einheitliche Regelung einigen.

Ansteckungsrate steigt zweiten Tag über 1,0

Die Ansteckungsrate lag in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) an zwei Tagen nacheinander oberhalb der kritischen Marke 1,0. In seinem Situationsbericht schreibt da RKI, dass die sogenannte Reproduktionszahl mit Datenbestand von Sonntagfrüh bei 1,13 lag. Tags zuvor waren es 1,10.

Der Wert gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Das RKI hat immer wieder betont, um die Epidemie abflauen zu lassen, müsse die Reproduktionszahl unter 1,0 liegen. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 0,65. Seitdem war die Reproduktionszahl stetig gestiegen.

Das Institut teilte jedoch am Wochenende mit: Wegen der statistischen Schwankungen, die durch die insgesamt niedrigeren Zahlen verstärkt würden, könne noch nicht bewertet werden, ob sich der während der vergangenen Wochen sinkende Trend der Neuinfektionen weiter fortsetzt - oder es zu einem Wiederanstieg der Fallzahlen kommt. "Der Anstieg des geschätzten R-Wertes macht es erforderlich, die Entwicklung in den nächsten Tagen sehr aufmerksam zu beobachten", schrieb das RKI.

Ärger im Innenministerium - Mitarbeiter kritisiert Corona-Maßnahmen

Einem Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums (BMI) drohen dienstrechtliche Konsequenzen wegen eines mehrseitigen Schreibens, in dem er harsche Kritik an der Regierung und am Krisenmanagement in der Pandemie übt. Diese private Meinung, die gänzlich von der offiziellen Linie des Ministeriums abweicht, verbreitete der Referent über dienstliche Kommunikationskanäle und gebrauchte den Briefkopf des BMI.

Dem Spiegel zufolge bezeichnet der Referent den Umgang mit Covid-19 als einen "globalen Fehlalarm", da die Gefahr, die vom Coronavirus ausgehe, "nicht größer als die vieler anderer Viren" sei. Die in Deutschland angeordneten Maßnahmen gegen die Pandemie lehnt er ab, da sie seiner Meinung nach mehr Schaden als Nutzen anrichteten. Der Staat müsse sich womöglich gar den Vorwurf gefallen lassen, "einer der größten Fake-News-Produzenten" gewesen zu sein. Das Innenministerium nimmt zu dem Fall Stellung und weist darauf hin, dass die Maßnahmen innerhalb der Bundesregierung "fortlaufend abgewogen" würden. Viele Länder hätten ähnliche Regeln, teils auch strengere, erlassen. "Das Infektionsgeschehen in Deutschland ist im internationalen Vergleich bislang eher niedrig. Die ergriffenen Maßnahmen wirken", teilt das Ministerium mit.

Ausdrücklich distanziert sich das BMI vom Schreiben des Mitarbeiters. "Für diese Zusammenstellung gab es weder einen Auftrag, noch eine Autorisierung. Eine strukturelle Einbindung aller am Krisenstab beteiligten Organisationseinheiten, wie sonst bei seriösen Analysen zwingend erforderlich und üblich, erfolgte hier nicht", heißt es in der Stellungnahme. Jeder habe das Recht, seine Meinung frei zu äußern - auch Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Es sei aber "nicht akzeptabel und mit den allgemeinen Pflichten im öffentlichen Dienst nicht vereinbar, wenn private Meinungsäußerungen und Gedankensammlungen unter Verwendung behördlicher Symbole, z. B. dem offiziellen Briefkopf, verfasst und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden." Eine "weitere Sachaufklärung" erfolge nun "im Rahmen der dafür gegebenen Verfahren auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsvorschriften".