Der Coronavirus-Krisenstab der thüringischen Stadt Jena hat entschieden, schrittweise eine Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken einzuführen. Entsprechende Masken sollten beim Betreten von Geschäften und im Nahverkehr getragen werden sowie "überall dort, wo Mindestabstände nicht mehr eingehalten werden können". Die Maßnahme sei vom Fachdienst Gesundheit angemahnt worden.

Jena kündigte an, die Voraussetzungen dafür schaffen zu wollen, dass man der Masken-Pflicht nachkommen könne. Die Stadt verfüge über eine Grundausstattung an Masken, um Menschen in systemrelevanter Infrastruktur versorgen zu können. Dazu zählen beispielsweise Ärzte, Pflegekräfte und Fahrer im Nahverkehr. Es seien aber nicht genug Masken vorhanden, um alle Einwohner der Stadt damit versorgen zu können.

Die Stadt rief deshalb die Bürger zu einem solidarischen Miteinander auf. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, sollten die Einwohner den Mund-Nasen-Schutz für sich und andere Bürger nähen. "Die Masken müssen nicht perfekt sein. Jede Maske schützt besser als gar keine Maske." Die Bild zitiert einen Stadtsprecher mit den Worten: "Neben Masken werden auch Tücher oder Schals als Schutz anerkannt. Diese müssen aber auch die Nase und den Mund abdecken."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat eine "nationale Notfallproduktion" von Schutzmasken gefordert. "Was wir dringend brauchen sind mehr Masken und zwar die hochwertigen Masken für unser gesamtes Personal in den Krankenhäusern und Arztpraxen", sagte der CSU-Chef am Dienstag im Morgenmagazin der ARD. "Wichtig ist, dass wir eine nationale Notfallproduktion endlich bekommen." Die deutsche Wirtschaft müsse jetzt darauf umstellen. Es brauche einen ausreichenden Vorrat in Krankenhäusern, Arztpraxen und Altersheimen, forderte er. Ähnliches hatte Söder schon am Vortag gefordert.

Laborärzte-Verband: Flächendeckende Tests sind "illusorisch"

Für großflächige Coronavirus-Tests in der Bevölkerung sieht der Berufsverband Deutscher Laborärzte (BDL) momentan keine Möglichkeiten. "Die wünschenswerte flächendeckende Testung ist derzeit illusorisch", sagte der BDL-Vorsitzende Andreas Bobrowski der Deutschen Presse-Agentur. Die Testmaterialien wie Entnahmesets und Reagenzien für die Labore würden von Tag zu Tag knapper. Auch die Lieferzeiten der ebenfalls erforderlichen PCR-Geräte seien derzeit extrem lang. Bei PCR-Tests werden Abstriche aus Nase oder Rachen genommen und im Labor mit Hilfe dieser Geräte auf Viren-Erbgut untersucht.

Tests müssten derzeit nach medizinischen Notwendigkeiten priorisiert werden, wozu das Robert-Koch-Institut Kriterien erarbeitet habe, sagte Bobrowski. Damit Hausärzte und Fachärzte weiterhin diese "wichtige medizinische Priorisierung" vornehmen und gezielt Hilfe leisten könnten, brauche es ausreichend Schutzkleidung und Atemschutzmasken für die Mediziner, sagte Bobrowski. Wer getestet wird, entscheiden im Moment Kliniken und Ärzte selbst. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) liegt die Kapazität in Deutschland zur Zeit bei 300 000 bis 500 000 Tests pro Woche.

Die Idee, auch tiermedizinische Labore zu nutzen, lehnt der Laborärzteverband ab. "Tiermedizinische Labore haben keine Zulassung für die Untersuchung von humanpathogenen Proben. Es fehlt darüber hinaus das gesamte Know-how des Patientenmanagements und dem damit verbundenen Schutz der persönlichen Daten", sagte Bobrowski. Maßnahmen zur Ausweitung der Tests sollten immer von den fachärztlichen Diagnostikern im Labor ausgehen, wie dies derzeit der Fall ist.

Auch Merkels dritter Test negativ

Bei Bundeskanzlerin Angela Merkel ist weiter keine Ansteckung mit dem Coronavirus nachzuweisen. "Der dritte Test bei Bundeskanzlerin Merkel auf das Coronavirus ist ebenfalls negativ ausgefallen", teilte ein Regierungssprecher am Montagabend mit. "Die Bundeskanzlerin wird auch in den nächsten Tagen die Dienstgeschäfte aus ihrer häuslichen Quarantäne wahrnehmen."

Merkel hatte sich im Zusammenhang mit der Pandemie gegen Pneumokokken impfen lassen, die eine Covid-19-Erkrankung erschweren können. Später stellte sich heraus, dass ihr Arzt mit dem Coronavirus infiziert war. Merkel begab sich daraufhin in häusliche Isolation und führt ihre Amtsgeschäfte seither über Videoschalten und per Telefon.

Ausgangsbeschränkungen in Brandenburg werden verlängert

Die Ausgehbeschränkungen in Brandenburg sollen nach den Plänen von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke um zwei Wochen ausgeweitet werden. "Die bisher gültigen Festlegungen unter anderem zum Aufenthalt im öffentlichen Raum werden vom 6. bis 19. April verlängert", teilte die Staatskanzlei in Potsdam mit. Das Kabinett werde darüber am Dienstag beraten.

Regierungssprecher Florian Engels verwies auf die steigende Zahl der Menschen, die in Brandenburg mit dem Coronavirus infiziert sind. "Es gibt keinen Anlass, jetzt nachzulassen bei den Bemühungen." Kanzlerin Merkel und Kanzleramtschef Helge Braun hatten zuvor deutlich gemacht, dass eine schnelle Lockerung der Beschränkungen nicht im Raum steht.

Seit Montag vergangener Woche dürfen die Brandenburger draußen nur allein, mit Angehörigen aus dem eigenen Haushalt oder einer Person außerhalb des Haushalts bei 1,5 Metern Abstand unterwegs sein. Für das Betreten öffentlicher Orte gibt es Ausnahmen wie Arbeit, Einkaufen, Arztbesuche oder dringende Behördentermine. Bis zum 19. April galt ohnehin die Regelung, dass die meisten Läden geschlossen sind. Ausnahmen gelten für Krankenhäuser und Arztpraxen, Supermärkte, Banken, Poststellen und Tankstellen.

Das Kabinett will auch über einen neuen Bußgeldkatalog entscheiden. Darin sollten Bußgelder bei Verstößen festgeschrieben werden, die landesweit angewendet werden.

Mehr als 61 700 Menschen in Deutschland infiziert - 521 Tote

In Deutschland haben sich mittlerweile mehr als 61 700 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 521 Menschen sind an den Folgen einer Infektion gestorben. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Bundesländer selbst sowie das Robert-Koch-Institut täglich melden. Besonders viele Infizierte gibt es demnach mit 14 442 registrierten Fällen in Nordrhein-Westfalen sowie in Bayern mit 14 437. Aus einer Infektion mit Covid-19 resultierende Todesfälle traten bisher in Baden-Württemberg (128), Bayern (133) und NRW (130) am häufigsten auf. Es muss zudem von einer Dunkelziffer nicht offiziell erfasster Infektionen ausgegangen werden.

Luft wegen Corona-Sperren in deutschen Städten sauberer

Die Luftverschmutzung in deutschen Städten hat im Zuge der Corona-Ausgangsbeschränkungen bereits deutlich abgenommen. Dies zeigt ein Vergleich von Satellitenbildern aus den vergangenen Tagen mit jenen ein Jahr zuvor, die die Europäische Allianz für öffentliche Gesundheit EPHA am Montag veröffentlichte. Das ist ein Bündnis nichtstaatlicher Organisationen für Gesundheits- und Umweltschutz. Die Bilder des Satelliten "Sentinel-5" aus der Zeit vom 5. bis 25. März 2019 und derselben Zeit 2020 zeigen drastische Unterschiede für Großstädte wie Düsseldorf, Essen, Köln oder Frankfurt.

CDU-Spitze warnt vor Debatte über Ende der Beschränkungen

Die Führung der Christdemokraten warnt davor, schon jetzt über die Beendigung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu diskutieren. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte am Montag nach Angaben aus Parteikreisen in einer Schaltkonferenz mit dem Parteipräsidium, die Menschen würde in der aktuellen Situation ein gutes Krisenmanagement erwarten.

Das CDU-Präsidium sei sich einig gewesen, dass man bei der Reduzierung der Infiziertenzahl noch nicht da sei, wo man hinwolle, hieß es aus diesen Kreisen weiter. Erst wenn die Zeit der Verdopplung der Zahl der Infizierten bei zehn Tagen sei, wäre man auf dem richtigen Weg.

Die CDU-Spitze hob hervor, dass das vergangene Woche im Eiltempo von Bundestag und Bundesrat beschlossene Sofortprogramm für Selbständige und Solo-Unternehmer am Wochenende mit den 16 Ländern auf den Weg gebracht worden sei. Es seien zudem weitere Gespräche mit dem Bundesinnenministerium geplant, um Regelungen zu finden, damit Arbeitskräfte aus dem Ausland in Deutschland arbeiten können, etwa als Erntehelfer und Pflegekräfte.