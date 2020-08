Die mexikanische Regierung will die dritte und entscheidende Testphase des russischen Impfstoffkandidaten "Sputnik V" mit Tausenden Freiwilligen unterstützen. Außenminister Marcelo Ebrard schrieb auf Twitter, er habe bei Gesprächen mit dem russischen Botschafter Interesse daran bekundet, großangelegte Studien am Menschen durchzuführen, "um den Impfstoff so bald wie möglich in Mexiko zu haben". Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador erklärte sich bereit, den Impfstoff freiwillig als Erster zu testen, wenn er sich als wirksam erweisen würde.

Viele Neuinfektionen nach Explosion in Beirut

Die Zahl der Corona-Fälle ist in Libanon nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut stark gestiegen. Das Land registrierte nach Angaben der Regierung in den vergangenen sieben Tagen mehr als 2600 Infektionen. In den ersten sechs Monaten der Pandemie seien zuvor insgesamt nur rund 5000 Fälle aufgetreten, hieß es aus dem libanesischen Gesundheitsministerium. Die Zahlen seien vor allem in der Hauptstadt Beirut und im Norden hoch. Durch den Transport sehr vieler Verwundeter ohne Schutzmaßnahmen in Krankenhäuser sei das Coronavirus nach der Explosion unter dem medizinischen Personal und anderen Menschen verbreitet worden. Zudem seien bei der Detonation auch Corona-Patienten verwundet worden und im Chaos in Kontakt mit anderen gekommen.

Bei der Explosion vor mehr als zwei Wochen waren mindestens 180 Menschen getötet und rund 6000 verletzt worden. Dabei wurden auch zwei Kliniken zerstört, die Corona-Patienten behandelten. Demonstrationen gegen die Regierung nach der Explosion hätten ebenfalls zur Verbreitung des Coronavirus beigetragen, hieß es aus dem Gesundheitsministerium weiter. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen war am Montag mit 456 auf ein Rekordhoch gestiegen. Insgesamt registrierte das Land am Mittelmeer bislang mehr als 9700 Fälle und mehr als 100 Tote.

Als Reaktion auf den starken Anstieg beschloss die Regierung am Dienstag erneut strikte Ausgangsbeschränkungen, die am Freitag in Kraft treten und zwei Wochen gelten sollen. Unter anderem gibt es von 18 Uhr bis 6 Uhr eine Ausgangssperre. Libanon hatte schon vor der Pandemie unter einer schweren Wirtschaftskrise gelitten. Die Verbreitung des Coronavirus und die Explosion verschärfen die Lage.

Trump lehnt Handelsgespräche mit China wegen Coronavirus ab

Eigentlich hatten die USA geplant, mit China Gespräche zu führen, bei denen bisher erzielte Fortschritte seit dem Abschluss eines Teilhandelsabkommen im Januar überprüft werden sollten. Diese Gespräche wurden nun bis auf Weiteres abgesagt. Das erklärte US-Präsident Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt in der Stadt Yuma im Bundesstaat Arizona. Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie, die ihren Ursprung um den Jahreswechsel in China genommen hat, sagte Trump: "Ich will jetzt nicht mit ihnen verhandeln. Nach dem, was sie diesem Land und der Welt angetan haben, will ich jetzt nicht mit China sprechen."

Die ursprünglich für das vergangene Wochenende angesetzten Gespräche sollten unter anderem prüfen, inwieweit sich die Vertragspartner an ihre Zusagen halten. Peking hatte in dem Abkommen eine deutliche Erhöhung seiner Importe aus den USA versprochen, unter anderem von landwirtschaftlichen Produkten. Beobachtern zufolge hat Peking seine Ziele bislang nicht erfüllt, unter anderem wohl auch wegen der Corona-Krise.

Niederländer sollen keine größeren Feste mehr zu Hause feiern

Angesichts steigender Neuinfektionen mit dem Coronavirus sollen Niederländer zu Hause keine größeren Feste mehr feiern. Sechs Gäste seien das Maximum, sagte Ministerpräsident Mark Rutte in Den Haag. Geburtstage, Partys, Hochzeiten oder der Umtrunk mit den Nachbarn seien jetzt die Gelegenheiten mit den meisten Infektionen, sagte der Premier. "Wir geben jedem den sehr dringenden Rat: Feiert keine Feste zu Hause mit größeren Gruppen."

Niederländer sollten stattdessen mit Gruppen in Gaststätten feiern, wo der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter eingehalten werden könnte. "Kein körperlicher Kontakt, keine Polonaise, Glückwünsche auf Abstand", sagte Rutte.

In den Niederlanden waren in der vergangenen Woche rund 400 Neu-Infektionen festgestellt worden. Insgesamt hatten sich rund 63 000 Menschen bisher mit dem Virus infiziert, rund 6100 Menschen starben nachweislich in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.

Österreichischer Minister nennt Maskenpflicht in NRW-Schulen "PR-Gag"

Der österreichische Bildungsminister Heinz Faßmann hat davon gesprochen, dass die zunächst für 14 Tage angesetzte Maskenpflicht im Schulunterreicht in Nordrhein-Westfalen bloßes Polit-Marketing für Ministerpräsident Armin Laschet sei. "Es ist ein bisschen ein PR-Gag, glaub ich, vom Kollegen Laschet", sagte Faßmann am Sonntagabend in der "Zeit im Bild 2", der Hauptnachrichtensendung des österreichischen Fernsehens ORF.

Der Bildungsminister vermutete außerdem noch, dass Laschet sich mit der Maskenpflicht für eine "Kanzlerkandidatur profilieren möchte". Faßmann ist von der konservativen ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz nominiert, einer Schwesterpartei der CDU, deren stellvertretender Vorsitzender Laschet ist.

Faßmann verteidigt seine Aussagen auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung. "Es ist für mich keine ausreichend begründete Maßnahme, für 14 Tage eine Maskenpflicht im Unterricht einzuführen und das nur in der Sekundarstufe 2," erklärt Faßmann am Dienstag, "daher die sanfte Kritik meinerseits." Der in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt Düsseldorf geborene österreichische Minister stellt zudem die Frage auf, warum der Einsatz der Masken nicht zeitlich mit der Infektionslage gekoppelt sei - und verwies auf das von der Wiener Regierung implementierte Ampelsystem.

Laschet persönlich hat bislang nicht auf Faßmanns Aussagen reagiert. Sein Team antwortet inhaltlich, verweist auf Empfehlungen der Gesellschaft für Virologie und der Leopoldina für eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler. "Angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens mit steigenden Infektionszahlen zum Ende der Reisesaison hat die Landesregierung schließlich beschlossen, dass auf die Pflicht gegenwärtig nicht verzichtet werden kann", erklärt ein Sprecher der nordrhein-westfälischen Landesregierung auf SZ-Anfrage. Die entsprechenden Masken-Regelungen seien zunächst bis Ende August befristet. "So bietet sich die Möglichkeit, das Infektionsgeschehen während und nach der ferienbedingten Rückreisewelle sorgfältig - und gerade auch an den Schulen - zu beobachten und sodann neu zu bewerten."

Corona-Fälle in US-Pflegeheimen um fast 80 Prozent gestiegen

Die Zahl der Corona-Fälle in US-Altersheimen ist im Sommer nach einer Studie um fast 80 Prozent in die Höhe geschnellt. Allein in der Woche ab 26. Juli seien 9715 Neuinfektionen in solchen Einrichtungen registriert worden - ein Anstieg um 77 Prozent im Vergleich zu einem Tiefstand der Woche ab dem 21. Juni, heißt es in einem Report der American Health Care Association, dem größten Gewerbeverband der US-Altenpflegebranche. Demnach wurden in der Woche ab dem 26. Juli pro Woche 1706 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gezählt - eine Zunahme um 25 Prozent nach einem Tiefstand bei der Sterberate in der Woche ab dem 5. Juli.

"Die Fallzahlen scheinen nahezulegen, dass das Problem alles andere als gelöst ist", sagte Tamara Konetzka, Professorin an der University of Chicago und Expertin für Langzeitpflege. An der Studie war sie nicht beteiligt. Die Bewohner von Pflegeheimen stellen weniger als ein Prozent der US-Bevölkerung, machen jedoch mehr als 40 Prozent der Corona-Todesfälle aus, wie das Covid Tracking Project vorrechnet, ein Statistikprojekt zur Pandemie.