Massenhaft Neuinfektionen in Indien

Corona-Test vor einer Schule in Neu Delhi: Indien kämpft mit einer hohen Zahl an Infizierten.

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Indien auf über zwei Millionen gestiegen. Am Freitag meldete das südasiatische Land 62 538 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, wie der Indian Express berichtete. Die Gesamtzahl der registrierten Covid-19-Ansteckungen lag damit bei 2 027 074. Indien hat nach den USA und Brasilien weltweit die dritthöchste Zahl bestätigter Corona-Fälle. Bislang sind 41 585 Menschen an den Folgen der Krankheit gestorben.

Die registrierten Fälle stiegen innerhalb von neun Tagen von 1,5 auf zwei Millionen. Besonders in den Slums der großen Städte breitet sich das SARS-CoV-2-Virus schnell aus. Bei einer Studie Ende Juli wiesen 57 Prozent der Bevölkerung in den Armensiedlungen in der Finanzmetropole Mumbai Antikörper dagegen aus. Das indische Gesundheitssystem ist chronisch unterfinanziert.

Wegen der steigenden Zahlen haben die Behörden in zahlreichen Teilen Indiens wieder Einschränkungen eingeführt. Das Land hatte im März eine strikte Ausgangssperre für das gesamte Land erlassen, als nur ein paar Hundert Fälle registriert waren. Kritiker wenden ein, dass der lange Lockdown nicht genutzt wurde, um Krankenhäuser besser auszustatten und Test-Kapazitäten aufzubauen. Im Juni wurden trotz steigender Infektionszahlen die Beschränkungen schrittweise gelockert, um das Wirtschaftswachstum wieder zu beleben.

Schweiz stellt 300 Millionen Franken für Impfstoff zur Verfügung

Die Schweiz hat sich Zugang zum von der US-Firma Moderna entwickelten Coronavirus-Impfstoff gesichert. Der Bund habe einen Vertrag über den Bezug von 4,5 Millionen Impfdosen abgeschlossen, erklärte das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Damit könnten 2,25 Millionen Personen geimpft werden, da voraussichtlich zwei Impfdosen nötig sein würden. Zudem werde auch mit anderen Impfstoffherstellern über einen Erwerb verhandelt. Die Regierung habe insgesamt 300 Millionen Franken (278 Millionen Euro) für die Beschaffung von Impfstoffen bereitgestellt.

Japaner konsumieren fast wieder wie vor Corona

In Japan haben die staatlichen Corona-Hilfen den Konsum wieder in Schwung gebracht. Gekauft wurden vor allem Fernseher, Computer und Möbel. Insgesamt gingen die Konsumausgaben im Juni aber noch um 1,2 Prozent zum Vorjahr zurück, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Ökonomen hatten mit einem deutlich stärkeren Minus gerechnet. Im Mai gab es einen Rekordeinbruch von über 16 Prozent.

Forscher befürchten fast 300 000 Tote in den USA bis Dezember

Bis Dezember könnten nach einem weithin beachteten Modell in den USA insgesamt fast 300 000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus sterben. Das wären etwa 140 000 Tote mehr als derzeit. Wenn 95 Prozent der Menschen in der Öffentlichkeit stets Masken trügen, könnte die Zahl der Opfer bis 1. Dezember mit etwa 228 000 deutlich geringer ausfallen, erklärten die Forscher des Instituts IHME der Universität Washington in Seattle.

Das Modell des Instituts befürchtet nun bis 1. Dezember 295 000 Tote. Vor der jüngsten starken Zunahme der Neuinfektionen in den USA hatte das Modell bis 1. November noch mit etwa 230 000 Toten gerechnet. "Wir erleben in den Vereinigten Staaten eine Achterbahnfahrt", erklärte Institutsdirektor Christopher Murray. Sobald die Infektionen in einem Gebiet dramatisch anstiegen, würden die Menschen Masken tragen und befolgten die nötigen Vorsichtsmaßnahmen - sobald sich die Situation entspanne, verflüchtige sich aber auch die Vorsicht wieder, kritisierte Murray. "Das führt natürlich zu mehr Infektionen. Und der womöglich tödliche Kreislauf beginnt wieder von vorne", sagte er.

Bislang sind in den USA fast 160 000 Menschen nach einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 gestorben, wie Daten der Universität Johns Hopkins zeigen. Landesweit gibt es inzwischen fast fünf Millionen bestätigte Corona-Infektionen. Seit Mitte Juni hat die Zahl der Neuinfektionen in den USA wieder deutlich zugenommen. Im Schnitt meldeten die Behörden zuletzt etwa 60 000 Neuinfektionen pro Tag - vor allem in Bundesstaaten im Süden und Westen des Landes.

Mehr als eine Million Corona-Fälle in Afrika

In Afrika ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf mehr als eine Million gestiegen. Gesundheitsexperten gehen jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen um ein Vielfaches höher liegen. Auf dem Kontinent mit 1,3 Milliarden Menschen gibt es Engpässe bei den Corona-Tests. Manche Länder haben lediglich eine Testmaschine und teilweise wurden auf eine Million Menschen weniger als 500 Tests vorgenommen.

Mittlerweile hat sich das Coronavirus von den Städten auf abgelegene Gebiete ausgebreitet, wo es nur eine geringe oder keine Gesundheitsversorgung gibt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von einem "kritischen Punkt".

USA heben weltweite Reiswarnung auf

Nach fast fünf Monaten hat die US-Regierung ihre wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte weltweite Reisewarnung für amerikanische Staatsbürger wieder aufgehoben. Nun würden für jedes Land wieder individuelle Bewertungen bekanntgegeben, erklärte das US-Außenministerium.

Derzeit verbessere sich die Gesundheitslage in manchen Staaten nachhaltig, während sie sich in anderen Ländern verschlechtere. Spezifische Warnhinweise für jedes Land würden US-Bürgern daher bei der Reiseplanung helfen, hieß es.

Das Ministerium bewertet Reiseziele auf einer Skala von eins bis vier. Die höchste Stufe entspricht einer Reisewarnung und galt seit 19. März weltweit. Nun stehen unter anderem alle 27 EU-Staaten, das Vereinigte Königreich, die Schweiz und die Türkei auf Stufe drei des Warnsystems. Das bedeutet, US-Bürger sind dazu aufgerufen, ihre Reisepläne zu überdenken.

Irische Gesundheitexperten besorgt

Gesundheitsexperten in Irland zeigen sich besorgt über einen Anstieg der Reproduktionszahl (R) auf etwa 1,8. Damit infiziert ein Erkrankter statistisch gesehen 1,8 weitere Personen, ein Anzeichen dafür, dass sich die Epidemie ausbreitet. "Eine Reproduktionszahl von fast zwei ist ein ernstes Problem", erklärt der Epidemiologe Philip Nolan. Es gebe ein "signifikantes Risiko", dass es zu einem deutlichen Anstieg der Verbreitung des Virus in der Gesellschaft kommen könne.

Türkei will Maßnahmen gegen Corona wieder verschärfen

Das türkische Innenministerium hat weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus angekündigt. Es gebe insbesondere während der ersten sieben Tage "Eins-zu-eins-Überwachung" für Leute, die sich selbst isolieren müssen, hieß es in einer Mitteilung. Beamte sollen die Kontaktverfolgung unterstützen. Die Zahl der Neuinfektionen in der Türkei war zuletzt wieder über die Marke von 1000 pro Tag gestiegen.

Es würden keine Verstöße gegen das obligatorische Tragen von Masken und Wahren von Abstand akzeptiert, beispielsweise bei Hochzeiten und Beschneidungszeremonien. Versammlungen nach Beerdigungen würden eingeschränkt. Um zu Vorsichtsmaßnahmen zu ermutigen, würden Geschäfte und Beförderungsdienste, die die Sicherheitsregeln beachteten, nach drei Inspektionen mit einem Logo als "sichere Orte" gekennzeichnet, so das Ministerium. Innenminister Süleyman Soylu kündigte auf Twitter für Donnerstag weitreichende Inspektionen an.

Offiziellen Angaben zufolge haben sich in der Türkei mehr als 236 000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 5784 Menschen starben. Mehr als fünf Millionen Tests wurden durchgeführt. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen war unter 1000 gesunken, bevor in der Türkei Anfang Juni Geschäfte wieder öffneten.