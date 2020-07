Hongkongs Behörden kündigten die Schulschließungen an, nachdem am Donnerstag 34 lokale Erkrankungen gemeldet wurden.

Als Reaktion auf einen neuen Coronavirus-Ausbruch werden Schulen und Kindergärten in Hongkong wieder geschlossen. Die Sommerferien beginnen damit am Montag eine Woche früher als geplant. Die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungsregion kündigten die Maßnahme am Freitag an, nachdem am Donnerstag 34 lokale Erkrankungen gemeldet wurden - so viele wie noch nie an einem Tag. Weitere 32 lokale Infektionen kamen am Freitag hinzu. Auch Abstands- und Hygieneregeln etwa in Bars, Restaurants und Fitnessstudios wurden wieder verschärft. Die Metropole mit ihren mehr als sieben Millionen Einwohnern gilt bislang als äußerst erfolgreich im Kampf gegen das Virus: Seit Januar gab es 1404 Infektionen und sieben Todesfälle. Zuletzt war über einen Zeitraum von drei Wochen keine lokale Infektion mehr gemeldet worden.

US-Immunologe Fauci: "Schlimmster Albtraum"

US-Immunologe Anthony Fauci hat das Coronavirus wegen seiner leichten Übertragbarkeit als "schlimmsten Albtraum" für Gesundheitsexperten bezeichnet. Die Effizienz, mit der das Virus Menschen anstecke, sei "wirklich bemerkenswert", sagte Fauci, der auch das Weiße Haus berät, auf einer Veranstaltung des US-Mediums The Hill.

Angesichts des drastischen Anstiegs der Zahl der Neuinfektionen im Süden und im Westen der USA riet er den betroffenen Bundesstaaten, geplante Lockerungen der Corona-Auflagen auf Eis zu legen. Die USA hätten es nach der ersten Zuspitzung der Pandemie im März nie geschafft, weniger als 20 000 Neuinfektionen pro Tag zu erreichen.

Am Dienstag und am Mittwoch vermeldeten die USA etwa 60 000 Neuinfektionen pro Tag, vor allem in den Bundesstaaten Florida, Texas, Kalifornien und Arizona. Auch am Donnerstag lag die Zahl offenbar wieder so hoch. Die Zahl der bekannten Coronavirus-Fälle in den USA hat die Drei-Millionen-Marke überschritten. Das geht aus Zahlen hervor, die die Johns-Hopkins-Universität am Mittwochmorgen veröffentlichte. Die Vereinigten Staaten sind das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land, mehr als 130 000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden bereits verzeichnet.

Eine der großen Herausforderungen des Coronavirus sei es, dass es viele Infizierte gebe, die den Erreger weiter verbreiteten, selbst jedoch keine Symptome zeigten, erklärte Fauci.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Österreich plant Ampel-Warnsystem

Österreich will ein landesweites Corona-Ampelsystem einführen. In vier Farben von grün bis rot soll darin die Infektionslage auf Ebene der Bezirke eingestuft werden. Neben den Ansteckungszahlen sollen auch die Nachverfolgbarkeit der Fälle, die Testzahlen und die örtlichen Kapazitäten der Krankenhäuser eine Rolle spielen, erklärte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dazu. Ziel sei ein einheitliches Vorgehen, das trotzdem regionalen Handlungsspielraum zulasse. "Wir wollen uns österreichweite Maßnahmen so lange wie möglich ersparen", so Kurz. Zudem sollen die Screening-Programme etwa in Risikobetrieben oder dem Tourismus verstärkt werden. Für die Nachverfolgung von Kontakten und die Überwachung verhängter Quarantänemaßnahmen will die Regierung außerdem 300 Soldaten und 500 Polizisten abstellen.

Antikörper-Studie: Viele Bürger Ischgls waren infiziert

Boliviens Interimspräsidentin positiv auf Coronavirus getestet

Bei der bolivianischen Übergangspräsidentin Jeanine Áñez ist das Coronavirus nachgewiesen worden. Ein entsprechender Test sei positiv verlaufen, teilte Áñez am Donnerstag via Twitter mit. Sie fühle sich aber stark und werde auch in der Selbstisolation weiter virtuell arbeiten. Áñez' Infektion kommt zu einer Zeit, in der die Corona-Fallzahlen in Bolivien sprunghaft gestiegen sind. Zuletzt hat die Regierung Massenversammlungen verboten, um die Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 einzudämmen, der die mitunter tödlich verlaufende Krankheit Covid-19 auslösen kann.

Neue Demonstrationen in Serbien gegen Corona-Restriktionen

Trotz eines Versammlungsverbots haben in Belgrad am Donnerstag den dritten Abend in Folge wieder Tausende gegen den Präsidenten Aleksandar Vučić und die von ihm verhängten Corona-Restriktionen demonstriert. Anders als zuvor bemühten sich die Demonstranten kollektiv um einen friedlichen Verlauf. Tausende setzten sich vor dem Parlament nieder. Die Menge sang "Setzt Euch hin", als kleine Gruppen zum Gebäude vordringen wollten. Einige hielten der Polizei Schilder mit der Aufschrift "Nehmt Randalierer fest, schlagt nicht das Volk" entgegen.

Wenige Stunden zuvor hatte die Regierung Ansammlungen von mehr als zehn Personen verboten. Die Maßnahme löste ein Ausgehverbot ab, das Vučić angesichts steigender Corona-Infektionszahlen verhängt hatte. Bei den Protesten gegen das Ausgehverbot war es am Dienstag und Mittwoch zu Krawallen gekommen. Die EU-Kommission hatte angesichts der Unruhen zur Deeskalation aufgerufen und gemahnt, auch während der Corona-Pandemie Grundrechte und Freiheiten nicht unverhältnismäßig einzuschränken.

Erster Corona-Fall in syrischer Rebellenhochburg Idlib

In der nordsyrischen Rebellenhochburg Idlib ist nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden ein erster Corona-Fall nachgewiesen worden. Hilfsorganisationen berichteten, ein Krankenhausarzt sei nach einem Aufenthalt in der Türkei positiv auf das Virus getestet worden.

Der Mediziner und Beschäftigte und Patienten des Krankenhauses seien in Quarantäne, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. Corona-Tests seien im Gange. Hilfsorganisationen warnten vor der Gefahr einer starken Verbreitung des Virus in dem Gebiet, wo viele Flüchtlinge unter prekären Bedingungen leben. In der Region Idlib sind Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Die syrische Regierung hat bisher aus ihrem Herrschaftsgebiet 372 Corona-Infektionen und 14 Todesfälle gemeldet.

WHO will Umgang mit Virus prüfen

Nach Kritik an ihrer Reaktion auf die Corona-Pandemie will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihren Umgang mit dem Virus auf den Prüfstand stellen. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus kündigte bei einem virtuellen Treffen der Mitgliedsstaaten eine "unabhängige und umfassende Evaluierung der gelernten Lektionen" an. "Es ist eine Zeit der Selbstreflexion", erklärte er. Ziel sei, aus der Vergangenheit zu lernen, um solche Tragödien in der Zukunft zu verhindern, und die Zusammenarbeit zu stärken, um Leben zu retten.

Den Vorsitz des Prüfgremiums IPPR übernehmen Tedros zufolge die frühere neuseeländische Ministerpräsidentin Helen Clark und die ehemalige liberianische Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf. Es werde keinen Standard-Bericht geben, "der ins Regal wandert und verstaubt", versicherte der WHO-Chef. "Wir nehmen dies ernst." Die genaue Ausgestaltung des Prüfauftrags werde in Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten ausgearbeitet. Tedros forderte die WHO-Mitglieder auf, Experten für die Besetzung des Gremiums vorzuschlagen. Ein erster Bericht des Ausschusses solle bereits im November vorliegen.

Balearen und Katalonien führen strenge Maskenpflicht ein - auch draußen

Mallorca-Urlauber müssen ab Montag auch draußen eine Maske tragen. Die allgemeine und äußerst strenge Maskenpflicht in der Öffentlichkeit soll auf allen Baleareninseln gelten. Bei Verstößen wird eine Strafe von 100 Euro fällig. Der Beschluss mit den Details werde noch erarbeitet, teilte die Regionalregierung am Donnerstag in Palma mit. Auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera werden somit alle Menschen in der Öffentlichkeit selbst dann Mund- und Nasenschutz tragen müssen, wenn der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann.

Pools und Strände sollen laut Regierungserklärung von der Maskenpflicht ausgenommen sein. Auch Restaurant- und Café-Besucher müssen Mund und Nase nicht bedeckt halten, solange sie essen und trinken. Bei privaten Zusammenkünften wird voraussichtlich eine Obergrenze von 70 Personen im Freien und 30 Personen in geschlossenen Räumen gelten.

In Katalonien gilt die strenge Maskenpflicht bereits ab diesem Donnerstag. Dort wurden - anders als auf den Baleareninseln - in einigen Gebieten neue Coronavirus-Ausbrüche verzeichnet. Auf den Inseln werde vorsorglich auf die zunehmende Nachlässigkeit eines Teils der Bevölkerung beim Einhalten der Vorsichtsmaßnahmen reagiert, hieß es in der Regierungserklärung. Insbesondere auf Mallorca hatte es zuletzt Partys gegeben, an denen zum Teil mehr als hundert Feiernde ohne jede Beachtung der Abstandsregeln teilgenommen haben sollen. Zwischenfälle waren nach Berichten von Medien unter anderem in Kneipen und in Parks registriert worden.

Bulgarien verschärft Corona-Beschränkungen wegen stark steigender Fallzahlen wieder

Bulgariens Regierung hat wegen kontinuierlich stark steigender Corona-Fallzahlen bereits aufgehobene Einschränkungen wieder eingeführt. Am Donnerstag verzeichnete das Land mit 240 Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen neuen Tagesrekord, so Gesundheitsminister Kiril Ananiew. Damit sei die von ihm als kritisch bezeichnete Marke von 200 Fällen pro Tag übertroffen worden.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken, ordnete Ananiew am Donnerstag an, dass vom 10. Juli an die Menschen Diskotheken, Bars und Nachtclubs in geschlossenen Räumen nicht mehr besuchen dürfen. Sie sollen nur noch im Freien bei 50 Prozent ihrer Kapazität geöffnet bleiben. Regierungschef Boiko Borissow versicherte, dass die staatlichen Corona-Hilfen für die betroffenen Lokalen weiter bestehen blieben.

Fußballspiele und andere Sportveranstaltungen müssen ab diesem Freitag wieder ohne Zuschauer stattfinden. Zuvor durfte ein Drittel der Plätze im Stadion belegt werden. Zuletzt hatten Fans im Fußballstadion in Sofia beim Bulgarien-Pokalspiel gegen Corona-Schutzregeln grob verstoßen. An Festen wie etwa Hochzeiten dürfen nur noch höchstens 30 Menschen teilnehmen - wenn sie sich an die Abstandsregeln halten. Auch bei Abiturfeiern waren die Regeln nicht beachtet worden. Regierungschef Borissow beklagte, Selbstdisziplin sei "nicht unsere stärkste Eigenschaft".

Die Zahl der registrierten Coronavirus-Infektionen in dem ärmsten EU-Land mit einer Bevölkerung von etwa sieben Millionen Menschen stieg am Donnerstag laut Daten der Johns-Hopkins-University auf mehr als 6100. Vor einem Monat lag sie noch bei rund 2900. Der aktuelle Ausbruch ist damit dramatischer als die erste Infektionswelle Anfang Mai.