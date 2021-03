Kommissionschefin Ursula von der Leyen während einer Pressekonferenz am Mittwoch in Brüssel.

Kommissionschefin Ursula von der Leyen regt an, Covid-Vakzine nicht mehr in Staaten auszuführen, die selbst Ausfuhren in die EU verbieten. Ein heikler Vorstoß.

Von Björn Finke, Brüssel

Die EU-Kommission droht, die Exportregeln für knappe Corona-Impfstoffe aus der EU zu verschärfen. Künftig könnten EU-Regierungen und die Kommission Ausfuhren in Länder verbieten, wenn diese selbst Lieferungen nach Europa stoppen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Mittwoch in Brüssel, die EU müsse "darüber nachdenken, die Exporte in impfstoffproduzierende Länder vom Grad ihrer eigenen Offenheit abhängig zu machen". Das dürfte sich vor allem gegen Großbritannien und die USA richten - zwei Staaten, die aus der EU Millionen von Impfstoffdosen erhalten haben, während umgekehrt offenbar keine Lieferungen in die EU möglich sind.

Zudem kündigte die Deutsche an, darüber nachzudenken, "ob Exporte in Länder, die höhere Impfraten haben als wir, verhältnismäßig sind". Sie wolle über dieses und andere Themen rund um die Impfkampagne mit den 27 Staats- und Regierungschefs sprechen, wenn diese Ende kommender Woche ihren Gipfel abhalten.

Hintergrund sind die Verzögerungen beim britisch-schwedischen Hersteller Astra Zeneca. Das Unternehmen warnte vorige Woche, im zweiten Jahresviertel nur 70 anstatt der versprochenen 180 Millionen Dosen Covid-Vakzin an die EU liefern zu können. Grund sind Probleme in einem belgischen Werk - und die Tatsache, dass der Konzern keinen Impfstoff von Fabriken in den USA und Großbritannien in die EU exportieren darf.

In den USA stapeln sich die Impfdosen im Lager

Dabei stapeln sich in den USA Millionen Impfdosen von Astra Zeneca im Lager. Das Unternehmen lässt dort fertigen, doch das Mittel kann nicht eingesetzt werden, da noch die Zulassung vor Ort fehlt. Exporten in die EU steht allerdings eine Order entgegen, die der damalige US-Präsident Donald Trump im Dezember erließ: Demnach soll die Impfstoffproduktion amerikanischer Werke zunächst den US-Bürgern dienen. Sein Nachfolger Joe Biden hat das bislang nicht aufgehoben.

US-Regierungssprecherin Jen Psaki sagte vorige Woche, es gebe Anfragen einer ganzen Reihe von Ländern nach diesen Astra-Zeneca-Impfdosen, doch die Regierung habe bisher keine herausgegeben. Bidens erste Pflicht sei es, sich um die Krise in den USA zu kümmern. Im Fall von Großbritannien verbieten offenbar Vertragsklauseln Astra Zeneca, Vakzin in die EU zu exportieren, solange Briten noch auf ihre Spritze warten.

Die EU-Kommission führte Ende Januar eine Genehmigungspflicht für Covid-Impfstoffe ein. Hersteller müssen nun in dem EU-Staat, in dem sie fertigen, einen Ausfuhrantrag stellen. Der soll bisher nur in dem Fall abgelehnt werden, dass die Exporte die Erfüllung der Lieferverpflichtungen in der EU gefährden. Nach Angaben von der Leyens wurden seitdem mindestens 41 Millionen Impfdosen in 33 Länder exportiert. Das Allermeiste stammt vom Mainzer Unternehmen Biontech und seinem Partner Pfizer, die ihre Zusagen gegenüber EU-Staaten einhalten. Nur einmal wurde eine Erlaubnis verweigert: Italien stoppte die Ausfuhr von 250 700 Dosen des Astra-Zeneca-Vakzins nach Australien.

Von der Leyens Ankündigung könnte bedeuten, dass künftig auch Exporte von Biontech gestoppt werden, wenn der Empfängerstaat selbst Ausfuhrverbote verhängt hat oder in seiner Impfkampagne viel weiter ist als die EU. Solche Ideen dürften aber unter den Mitgliedstaaten umstritten sein. Schließlich sind die europäischen Vakzin-Fabriken auch auf viele Zulieferungen von anderen Kontinenten angewiesen; ein Handelskrieg um Impfstoffe könnte am Ende allen Seiten schaden.